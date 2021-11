UNICORN (la licorne), sortie prévue en novembre : Victor Wembanyama débarque dans un docu avant de débarquer dans vos vies

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Victor Wembanyama, c’est soit que vous n’avez pas Internet, soit que vous n’avez pas daigné levé les yeux quand vous avez croisé une paire de genoux à la hauteur de votre nez. On avait d’ailleurs parlé il y a quelques jours de son début de saison du côté du 69, et aujourd’hui c’est la sortie prochaine d’un docu réalisé par Benoit Dujardin qui fait un peu causer. Envoyez la bande-annonce, et préparez-vous pour la folie Wemby !

George Eddy et tout un tas d’interlocuteurs privilégiés et connaisseurs du projet, des images exclusives du prospect français, international et même interplanétaire, et au final, déjà 52 minutes qui vous mettront forcément l’eau à la bouche. Date de sortie « novembre », merci pour la précision de l’info, mais Momentum Productions a en tout cas balancé il y a trois jours les premières images d’un docu qui pourrait très bien se transformer en… série de docus, car notre petit doigt nous dit qu’il risque d’y avoir quelques infos croustillantes à se mettre sous la dent dans les prochaines années à Wemby City, entre la découverte du très haut niveau européen et la réflexion sur la sauce avec laquelle le V va déguster la concurrence durant les vingt prochaines années. Ca parle Kareem Abdul-Jabbar, ça parle Ralph Sampson ou Arvydas Sabonis, oui ça va vite mais on vous jure que ça en vaut la peine, jusqu’à preuve du contraire.

1 minute et 54 secondes de teasing avant de déguster une petite heure 100% Victor Wembanyama, y’a des nouvelles qui donnent le smile comme dirait l’autre. Et vous savez quoi ? On va tranquillement attendre que ça sorte, on va le regarder, et on va le débriefer ensemble. Chiche ?