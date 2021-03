Preview de la soirée NBA : le Chef affronte le King, ça rappelle quelques souvenirs

Huit matchs au programme ce soir en NBA avec en vedette un duel entre LeBron James et Stephen Curry qui nous rappellera forcément des souvenirs. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui ont cours ou qui bossent tôt demain matin, les matchs commenceront une heure plus tôt que d’habitude en raison du passage à l’heure de l’été aux USA le week-end dernier. De quoi profiter pleinement de cette belle soirée qui nous attend.

0h00 : Hornets – Kings : grosse opposition entre deux backcourts jeunes et talentueux. De’Aaron Fox et Buddy Hield d’un côté contre LaMelo Ball et Terry Rozier de l’autre, ça a de la gueule. Reste seulement à savoir si l’ancien arrière des Celtics pourra bien tenir sa place, lui est est marqué comme questionable pour le moment après un coup reçu à la jambe ce week-end. Pour le reste, Charlotte sera au complet. En face, les Kings ont quelques petites absences : Robert Woodward II, Chimezie Metu et Hassan Whiteside, ce qui promet encore un beau désert dans la peinture.

0h00 : Wizards – Bucks : déjà mal en point avec 3 défaites de suite, dont une contre des Sixers orphelins de Ben Simmons, Washington accueille cette fois-ci les Bucks de Milwaukee, et ça peut faire encore très mal. Heureusement pour les Sorciers, Bradley Beal devrait faire son retour après avoir été absent samedi. La question se pose maintenant au sujet de Davis Bertans et de Raul Neto, dont la participation pour ce match restent encore à confirmer. Les Bucks quant à eux sont au grand complet pour continuer à se rapprocher des Sixers et des Nets au sommet du classement de la Conférence Est.

1h00 : Pistons – Spurs : après avoir passé un +27 au Magic, San Antonio a pris une sacrée douche froide contre les Sixers la nuit dernière. En back-to-back, les hommes de Gregg Popovich se déplacent à Detroit qui continue encore de creuser un petit peu plus profond chaque soir de match. Une opportunité pour les Spurs de se reprendre, donc. On ne sait pas encore si DeMar DeRozan sera présent. Absent pour raisons personnelles, il avait indiqué qu’il reviendrait durant le road trip de son équipe à l’Est, sans préciser toutefois quelle rencontre. LaMarcus Aldridge, mis à l’écart, ne sera pas présent, pour sûr. Arrivé à Detroit ce week-end, on ne devrait pas voir tout de suite Hamidou Diallo sous ses nouvelles couleurs. Il est encore gêné par une douleur à l’aine droite et ne participera pas à cette rencontre. Une douleur similaire pour Wayne Ellington qui est indiqué doubtful par la franchise. Dennis Smith Jr. sera également absent en raison du protocole sanitaire.

1h00 : Nets – Knicks : le derby de New York n’aura jamais été aussi palpitant. Entre les Nets et leur superteam et les Knicks qui reprennent des couleurs cette saison, la rencontre s’annoncera passionnante dans cette bataille pour le trône de New York. De grosses absences à signaler quand même du côté des Knicks, puisque Austin Rivers ne sera pas là en raison de son heureux événement, Derrick Rose suit le protocole sanitaire, Elfrid Payton est doubtful en raison d’une douleur au tendon droit et Immanuel Quickley, encore pour une douleur à l’aine, est noté probable. De l’autre côté, toujours pas de Blake Griffin ni de KD, et Timothé Luwawu-Cabarrot est noté probable.

2h00 : Nuggets – Pacers : Denver a reçu un petit coup de massue après son revers contre Dallas la nuit dernière. Il va falloir se refaire pour ne pas trop s’écarter du Top 4, ni mettre en danger leur 5è place plutôt confortable. Vainqueurs des Suns la nuit dernière, les Pacers, 9è à l’Est, aimeraient bien se rapprocher des places de Playoffables, et une petite victoire ce soir serait la bienvenue. D’autant plus que l’effectif est au quasi-complet, Jeremy Lamb étant le seul questionable de l’effectif alors que Caris LeVert a fait son grand retour ce week-end. Côté Nuggets, Monte Morris est ajouté à la liste des absents en raison d’une douleur aux quadriceps.

2h00 : Mavericks – Clippers : une victoire de Denver mettrait les Clippers sous pression. Les deux équipes sont au coude-à-coude entre la 4è et la 5è place. Une lutte sous haute tension qui va obliger Kawhi Leonard et sa bande à prendre leurs responsabilités face à l’équipe qui leur avait collé l’une des pires défaites de leur histoire il y a seulement trois mois dans ce remake du premier tour des Playoffs 2020. Le trio Doncic-Porzingis-Richardson, auteur de 66 points la nuit dernière, va-t-il faire de nouveau effet ce soir ? En tout cas, tout le monde devrait être là côté texan, avec pour seuls questionables James Johnson et Tyler Terry. Côté Clips, on aura du lourd au niveau des absences, avec Patrick Beverley et Serge Ibaka qui sont notés out pour ce soir. A noter que ce sera le premier match d’une mini-série de deux affrontements consécutifs, la revanche ayant lieu ce mercredi, toujours à l’American Airlines Center.

3h00 : Suns – Grizzlies : passés deuxièmes à l’Ouest avec un match en moins par rapport aux Lakers, troisièmes, et trois en moins par rapport aux Clippers, quatrièmes, les Suns vont encore toujours plus loin et continuent de nous surprendre. Dernièrement, ce sont ces mêmes Lakers puis les Warriors et les Blazers qui ont fais les frais de cette ascension monstrueuse. Pas mal comme brochette. Une défaite contre les Pacers la nuit dernière a stoppé cette belle série. Maintenant, il va falloir prendre le dessus sur les Grizzlies qui, vendredi soir, n’étaient pas loin de venir à bout des Nuggets dans un match très disputé. Neuvième de la Conférence Ouest, Memphis est très bien armé pour mettre à mal les meilleures équipes actuelles de la NBA, notamment grâce à un Ja Morant en folie qui a enregistré une belle ligne de stats ce week-end contre le Thunder (22 points avec un 7/15 au shoot, 7 passes décisives et 1 interception). Pas de nouvelles absences pour l’équipe du Tennessee, tout comme Phoenix qui ne compte que Cameron Johnson comme absent.

3h30 : Warriors – Lakers : c’est peut-être la grosse affiche de cette soirée NBA même si les nombreuses absences côté L.A. vont ternir un peu l’événement. Bien évidemment, LeBron James et Stephen Curry seront là, prêts à nous livrer une nouvelle bataille après avoir enfilé le même maillot pour la première fois de leur carrière à l’occasion du All-Star Game. Mais sans Anthony Davis, Marc Gasol ni Alex Caruso, les Angelinos auront quelques armes en moins dans cette opposition. Surtout quand on connait l’apport d’un AD dans les gros matchs. Les Warriors ont beaucoup moins de problème à ce niveau-là, comme quoi tout termine par arriver. On devrait donc avoir droit à une rencontre très disputée et une vraie lutte de leaders entre les deux MVP qui aiment toujours envoyer un message lorsqu’ils se croisent sur un parquet.

Un programme NBA très chargé ce soir, avec son lot de bonnes affiches et d’oppositions savoureuses. On prépare la cafetière et on se dit à ce soir, minuit pétante !

