Les Cavaliers sont prêts à transférer Andre Drummond : un big man de dispo pour les intéressés, les Raptors en pole ?

Habituellement, dans une saison « normale », nous sommes au moment de la trade deadline. En 2021, cette dernière n’aura lieu que fin mars, mais certaines équipes se préparent déjà à de gros travaux. C’est le cas par exemple des Cavaliers, qui tâtent le terrain pour transférer Andre Drummond.

Chers joueurs TTFL, sachez qu’Andre Drummond ne sera plus disponible dans vos decks dans les semaines à venir. Enfin théoriquement si, mais si vous voulez éviter une grosse carotte, on vous conseille d’oublier le bonhomme car les Cavaliers ont décidé de ne plus le faire jouer. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Cleveland prévoit de laisser Andre sur la touche jusqu’à ce qu’elle arrive à le transférer d’ici à la trade deadline du 25 mars prochain. Pour rappel, Drummond n’a pas joué le dernier match des Cavs face aux Clippers, et avait vu ses minutes se réduire largement lors des deux rencontres précédentes contre Portland et Denver (17 et 16 minutes pour deux perfs en carton). D’après Shams Charania de The Athletic, le comportement du pivot de 27 ans – qui tourne encore cette saison à 17,5 points, 13,5 rebonds, 1,2 contre et 1,6 interception par match – aurait joué un rôle dans la mise à l’écart de ce dernier récemment, et plusieurs discussions auraient eu lieu entre Drummond et son coach J.B. Bickerstaff. C’est toujours difficile de savoir ce qui se passe en coulisses mais on n’est pas vraiment surpris de la tournure des événements sachant que Cleveland a récupéré le jeune Jarrett Allen il y a un mois, lui qui est arrivé dans le cadre du transfert de James Harden à Brooklyn. Prometteur, le pivot à la coupe afro représente logiquement l’avenir des Cavs à l’intérieur, tandis que Drummond est lui dans la dernière année de son contrat. Du coup, aux yeux de la franchise de l’Ohio, c’est mieux pour tout le monde qu’Andre ne joue plus sur le court terme, le manager général Koby Altman ayant discuté de tout ça avec l’agent du joueur.

ESPN story with @WindhorstESPN on Cleveland sitting two-time All-Star Andre Drummond as franchise transitions to Jarrett Allen as long-term center: https://t.co/jMYDXa6YN1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Tout ça étant dit, il faut voir comment un transfert peut se matérialiser. Comme le mentionne Woj et Brian Windhorst d’ESPN, le salaire de 28,7 millions de Drummond peut rendre les choses difficiles, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il n’y aurait aucune discussion sérieuse actuellement par rapport à un potentiel trade, tandis que la voie du buyout n’est pas d’actualité. En tout cas, ça, c’est la version d’ESPN. Car notre ami Shams de The Athletic a sorti une équipe de son chapeau : les Toronto Raptors. D’après l’insider, il y aurait eu des discussions entre les Cavaliers et les Dinos ces derniers jours concernant Drummond. Ces discussions seraient d’ailleurs toujours en cours. Un trade à plusieurs équipes ne serait pas à exclure du fait du salaire élevé d’Andre, qui aimerait logiquement se retrouver dans une équipe compétitive, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre match de Playoffs dans sa carrière. Les Raptors pourraient être un bon spot malgré un début de saison mitigé, eux qui ont en plus un vrai besoin sur le poste cinq où ils se débrouillent actuellement avec Aron Baynes. Alors, qui croire au final entre Woj et Shams ? Mystère et boule de gomme mais en tout cas, il faudra suivre de près le dossier Drummond dans les prochaines semaines.

On s’en doutait mais c’est désormais clair, les Cavaliers vont donner les clés à Jarrett Allen sur le poste de pivot, ce qui signifie qu’Andre Drummond mais aussi JaVale McGee sont des candidats sérieux pour un transfert. Qui veut du big man d’ici au 25 mars ?

Source texte : ESPN / The Athletic