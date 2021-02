Damian Lillard estime qu’il mérite d’être dans la discussion du MVP : vu comment il tourne, difficile de ne pas être d’accord

Auteur d’un énième festival la nuit dernière du côté de Dallas, Damian Lillard a porté les Blazers vers une nouvelle victoire, la quatrième consécutive. Et plus Portland gagne, plus il va falloir impliquer Dame D.O.L.L.A. dans la discussion du MVP, car le bonhomme a quand même de sacrés arguments.

Il y a quelques jours, Luka Doncic avait déclaré qu’il ne pouvait pas faire partie des candidats MVP à cause des résultats médiocres de Dallas. Mais ne comptez pas sur Damian Lillard pour en faire de même. Et pour cause, son équipe enchaîne les wins en ce moment, Portland s’imposant pour la septième fois en neuf matchs hier sur le parquet des Mavs de Doncic justement. Comme d’hab, Lillard a fait la différence en fin de match avec sa spéciale en mode Dame Time, petit step-back et tir du parking, tout ça pour donner un avantage décisif à son équipe. Il a ainsi rajouté un argument supplémentaire à son dossier individuel, lui qui réalise encore une campagne XXL cette année : 29,2 points de moyenne, 4,3 rebonds, 7,3 passes décisives, 1,0 interception en quasiment 36 minutes de jeu, avec des pourcentages de 44,7% au tir, 38,2% de loin, et 93,4% depuis la ligne des lancers-francs. Des chiffres de MVP, clairement, mais surtout des chiffres qui permettent aujourd’hui à Portland de s’installer dans le Top 5 de la Conférence Ouest avec un bilan victoires – défaites de 16-10, derrière Utah, les deux équipes de Los Angeles, et Phoenix.

« Je me vois au top de la Ligue. Je suis l’un des meilleurs joueurs dans cette Ligue, et j’ai l’impression d’être à ce niveau-là [au niveau de MVP, ndlr.]. Et vu comment notre équipe joue actuellement malgré les circonstances rend tout ça encore plus évident selon moi. » – Damian Lillard, via The Athletic

Les circonstances, justement parlons-en. On le sait, dans la discussion du MVP, il y a non seulement les performances individuelles et les résultats collectifs, mais il y a aussi tout ce qui entoure le dossier d’un candidat. Cela peut être le contexte, la story ect… des aspects pas forcément mesurables mais qui pèsent beaucoup dans le débat. Et à ce niveau-là, Dame a un argument de poids : aujourd’hui, les Blazers enchaînent les victoires malgré l’absence de plusieurs éléments-clés de l’équipe. C.J. McCollum évidemment, en feu en début de saison mais absent depuis un bon mois à cause d’une fracture au pied, ainsi que le pivot titulaire Jusuf Nurkic ou encore l’intérieur Zach Collins. Cela fait beaucoup et on connaît pas mal d’équipes qui auraient plongé au classement sans l’ensemble de ces éléments, surtout dans le Wild Wild West. Pas Portland. Pas avec un Damian Lillard dans son prime aux commandes. Et ça, c’est peut-être la meilleure preuve de son leadership, lui qui arrive aujourd’hui à rendre ses coéquipiers meilleurs au lieu d’enchaîner les one-man shows.

« Dans le passé, j’aurais probablement pris plus de responsabilités pour scorer ou pour dominer la balle un peu plus. Mais cette année, je veux surtout laisser les autres gars aller sur le devant de la scène et leur montrer que je crois en eux, en leur donnant une chance de faire ce qu’ils peuvent faire. Nous avons beaucoup de talent dans notre équipe, mais les gars ont besoin d’expérience, ils ont besoin que les gens qu’ils regardent le plus leur accordent de la confiance. Cette année, j’ai montré beaucoup d’amour et d’attention à Gary Trent Jr. en ce sens, où je lui dis genre, ‘si tu es ouvert, je te donne la balle’. »

Et Gary Trent Jr. le lui rend bien. Après s’être révélé la saison dernière, GTJ réalise la meilleure saison de sa jeune carrière et participe grandement à la bonne forme actuelle des Blazers. Sur les sept derniers matchs de Portland, l’extérieur de 22 ans – désormais titulaire – tourne à 20,9 points de moyenne à 49,2% du parking ! Vous ajoutez à ça un Carmelo Anthony en mode vintage avec cinq matchs à plus de 20 pions sur la même période, ainsi que diverses contributions de joueurs comme le jeunot Anfernee Simons, le vétéran Enes Kanter, Robert Covington et d’autres encore, et vous obtenez six victoires. C’est peut-être aussi grâce à cette volonté de Dame de renforcer la confiance de ses copains que les Blazers ont pu récemment s’imposer à deux reprises face aux Sixers (leaders de la Conférence Est s’il vous plaît), une fois sans Lillard et une fois malgré un 6/21 au tir de la part du sniper. Clairement, qu’il prenne les choses en main ou qu’il mette ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour contribuer, D.O.L.L.A. semble avoir trouvé la recette pour maximiser l’effectif actuel, et c’est toute l’équipe de Portland qui pourrait en ressortir grandie une fois que tout le monde aura quitté l’infirmerie (si ça arrive un jour à Portland).

Damian Lillard dans la discussion du MVP ? C’est un grand oui. Alors clairement, y’a quelques mecs devant lui quand même, notamment du côté de Philadelphie et Los Angeles, mais si les Blazers continuent à enchaîner les victoires comme ça, l’ami Dame va vite devenir un candidat très sérieux dans ce débat.

Source texte : The Athletic