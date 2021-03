Officiel : Andre Drummond est agent libre après son buyout avec les Cavaliers, la chasse au pivot peut commencer

On savait depuis quelques semaines que les Cavaliers ne comptaient plus sur Andre Drummond, il restait juste à découvrir la nature de son départ. Transfert ? Buyout ? C’est finalement cette deuxième possibilité qui a été utilisée, faisant de Dédé un agent libre très convoité.

Bon, pour être honnête, on s’attendait tous à un buyout. En dernière année de contrat avec un salaire de plus de 28 millions de dollars, Andre Drummond était difficilement transférable et les Cavaliers n’ont pas réussi à trouver un partenaire de trade. C’est ainsi que la franchise de l’Ohio et le pivot de 27 ans ont décidé de se séparer en négociant un buyout, et un accord a donc été trouvé vendredi selon Shams Charania de The Athletic. On ne connaît pas les détails mais c’est désormais acté, Drummond évoluera ailleurs qu’à Cleveland, qui mise évidemment sur le jeune pivot Jarrett Allen. Quand ce dernier est arrivé chez les Cavaliers dans le cadre du trade XXL de James Harden, on savait qu’Andre ne rentrait plus dans les plans du manager général Koby Altman. Au milieu du mois de février, les Cavaliers et le camp du joueur avaient décidé de ne plus le faire jouer pour éviter toute blessure et trouver la meilleure solution possible au dossier. Cela fait donc depuis plus d’un mois que Drummond n’a pas foulé un parquet NBA, même s’il est resté au sein du groupe de Cleveland en se comportant de façon « professionnelle » si l’on en croit les dirigeants de la franchise et son coach J.B. Bickerstaff. Mais désormais, le passage d’Andre dans l’Ohio fait officiellement partie du passé, et on a hâte de voir où il va atterrir.

Andre Drummond has agreed to a contract buyout with the Cleveland Cavaliers and will become a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2021

Sans surprise, on a une bonne liste de contenders qui vont tenter de s’attacher les services d’Andre Drummond, qui tourne cette année à plus de 17 points et 13 rebonds de moyenne, avec 1,2 contre et 1,6 interception en prime. On a souvent entendu parler des Nets et des Lakers, et on peut compter sur eux pour se positionner bien comme il faut. Les champions en titre sont même considérés comme les favoris par certains, eux qui n’ont pas bougé lors de la trade deadline malgré leurs difficultés actuelles, mais attention leur historique rival de Boston semble aussi monter en puissance sur le dossier. D’après Marc Stein du New York Times et Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Celtics « ont une vraie chance » de l’obtenir. Les Verts ont d’ailleurs déjà rencontré Drummond, et d’autres franchises devraient suivre pour discuter avec le pivot. En plus des Lakers dont on parlait plus haut, les Knicks, les Clippers et les Hornets ont également rendez-vous avec Andre selon Chris Haynes de Yahoo Sports. On remarque que les Nets ne sont pas dans la liste, mais l’insider ne les exclut pas dans la course à Dédé. Bref, vous l’avez compris, y’a du monde au portillon et Drummond devrait bientôt retrouver les terrains, reste à voir sous quel maillot.

Avec LaMarcus Aldridge, Andre Drummond fait partie des dossiers chauds des prochains jours sur le marché du buyout. Car on parle d’un joueur qui peut potentiellement aider une équipe dans la course au titre, et les candidats sont nombreux. Alors, vous pariez sur qui ?

Source texte : The Athletic, ESPN, New York Times, Yahoo Sports

The Lakers have made signing Drummond their priority after a fruitless trade deadline, but the competition is fierce and Boston can also offer the sort of role Drummond seeks.@ChrisBHaynes reported that Drummond will also field pitches from the Knicks, Clippers and Hornets. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 26, 2021

Per Woj on ESPN: "The Celtics met with Andre Drummond today. Boston would like to add him to fill their hole in the middle. Boston has a real shot at him." — Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 26, 2021