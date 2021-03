NBA Top 10 du jour : pas de doute, Giannis Antetokounmpo est toujours le champion dans l’épreuve triple saut – gros tomar

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on y rajoute même un peu d’épice parce qu’on aime bien. Au menu du jour ? Du beau monde, et surtout un Giannis Antetokounmpo qui reste le maître incontesté de sa discipline.

#10 : Luka Doncic était absent cette nuit, mais Kristaps Porzingis était là pour faire le spectacle.

#9 : Ja Morant – Brandon Clarke, la connexion wifi est au point.

#8 : Jarrett Allen a voulu se mettre en travers du chemin de Montrezl Harrell. Résultat, il est du mauvais côté du poster.

#7 : en sept, Tim Hardaway Jr. met T.J. McConnell dans le rétro avant de s’envoler vers le cercle. Boum.

#6 : LeBron James n’est pas là pour lâcher des chasedown blocks, alors Dennis Schroder s’en charge.

#5 : on vient d’apprendre que Karl-Anthony Towns possède des yeux derrière la tête.

#4 : visiblement, Larry Nance Jr. n’apprécie pas trop la chevelure blonde de Kyle Kuzma, parce qu’il lui a dunké dessus.

#3 : Malik Monk a fait la totale au Heat cette nuit, mais genre vraiment.

#2 : James Harden a encore lâché du caviar cette nuit, et ce n’est pas DeAndre Jordan qui va s’en plaindre.

#1 : Giannis Antetokounmpo n’a pas réalisé un grand match contre les Celtics vendredi, mais niveau show on peut toujours compter sur lui. Hein Tacko.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.