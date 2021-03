Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Lakers qui accrochent une victoire aussi moche qu’essentielle

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Une barbe qui prend feu, la bataille verte, l’étoile de Saint-Quentin, la Floride bat de l’aile, et une refonte réussie dans l’Oregon.

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques moments forts de la nuit

John Collins taking the charge on Draymond 🤣

And this shot… pic.twitter.com/I577nkIqqJ

Tacko Fall, the one person wall pic.twitter.com/hbSrTzAI1J

The Jokic slo-mo Euro is a thing of beauty pic.twitter.com/ZKnYdXFkZ1

Dame wearing a #StopAsianHate shirt during the Blazers-Magic game @brkicks

A few hours after joining the team, @npowell2404 talks with @brookeolzendam in his first interview as a Trail Blazer! pic.twitter.com/RLyCjYzeAb

Please let Zion Williamson touch the ball in the final minute, especially on a night he had 39 points on 16 of 19 shooting. This is gross late game offense pic.twitter.com/JmWRJAA6Rk

Myles Turner after Pacers beat Mavs: "I have the highest impact defensively in the league. When I'm out there, things change a lot. When I'm not, it's obvious. … I don't have to score to impact the game. I know where I leave my mark." #AlwaysGame #Pacers pic.twitter.com/YAwB8US4CW

HBD JOHN STOCKTON

Booed on draft night

Played 19 seasons in Utah

Missed only 22 games (18 in 1 season)

Averaged 14 & 12+ for 8 straight seasons

Averaged 17 & 14 for 3 straight seasons

And his AST & STL records will NEVER ever be broken pic.twitter.com/Vvw5zEu5yY

— Ballislife.com (@Ballislife) March 26, 2021