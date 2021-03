Rudy Gobert s’amuse avec la raquette de Memphis : 25 points, 9 rebonds, et des branches qui vous dissuadent d’approcher le cercle

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas : après un léger passage à vide, le Jazz semble enfin reparti sur les rails de son début d’exercice. En clé de voûte de cette belle forme, Rudy Gobert s’installe dans les raquettes adverses comme Sandrine chez ce jeune étudiant lillois. Les deux font la fierté de la France, chacun à leur manière. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Avant la réception de Memphis, le Jazz reste sur trois victoires consécutives et ressent de nouveau le fluide mormon. Un succès sur le fil (Toronto), puis deux balades (Chicago et Brooklyn) permettent à Quin Snyder et ses hommes d’envisager sérieusement cette première place à l’issue de la saison régulière. On le sait, c’est à la fin du bal qu’accélère le tempo du musicien et il est compliqué d’évaluer la force mentale de ce Jazz sans campagne de Playoffs. Attendons – donc – même si Rudy Gobert n’a visiblement pas notre temps. Tremblotants, les Grizzlies de Ja Morant se présentent sur le parquet et demandent la permission pour dribbler un peu avec le ballon. Trop tard, l’entre-deux est donné et la bande de Donovan Mitchell inflige un 38-24 aux Oursons dans le premier quart-temps : Bojan Bogdanovic est agressif, Donovan Mitchell joue juste, et Rudy Gobert fait ce qu’il sait faire. En plus de régler un différend avec l’arceau, l’intérieur français dissuade et force Memphis à déclencher de loin. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, et il n’y a rien de plus mélancolique qu’un Killian Tillie scotché au banc. Ceci étant, les Grizzlies réagissent de par le trinôme Ja Morant – Jonas Valanciunas – Brandon Clarke. La rencontre est plaisante à regarder et même si le Jazz domine à la pause, rien – dans le jeu – n’écarte le scénario d’un éventuel comeback (Jazz 66 – 50 Grizzlies).

Jusque ici, la démonstration collective du Jazz n’est pas sans rendre un bel hommage à John Stockton, le jour de son cinquante-neuvième anniversaire. Mais la physionomie fait volte-face et les Grizzlies défont peu à peu l’écart en seconde période. Si Dillon Brooks est impeccable (22 points à 9/16 au tir), c’est bel et bien Ja Morant qui insuffle la niaque nécessaire à son équipe pour envisager un retour au score. À deux minutes du terme, Memphis est derrière de sept points et le sophomore vient absorber le contact sur un Rudy Gobert trop nonchalant. Le match du Français est parfait, mais cette action donne la nausée à l’Hexagone. On aperçoit même Gilles Bourdouleix qui branche sa webcam dans la fan-zone avant de se faire éjecter pour propos injurieux : « put some respect on the baguette and the mie câline or i close the salle, ok ? », confirme avoir entendu une source proche du politicien. S’ensuivent des cartouches tirées à blanc par les mormons, puis une dernière possession où Dillon Brooks passe tout proche d’inscrire le buzzer de l’année. Les Grizzlies perdent de trois points, et l’ailier balance une prière des huit mètres sur un pied : le ballon glisse et ressort. Malgré Ja Morant et ses 32 points, 4 rebonds, 11 assists et 1 ballon perdu à 52% au tir dont 1/2 de loin, Memphis s’incline dans l’Utah. Scènes de liesse à Saint-Quentin, la Rude termine avec 25 points, 9 rebonds et 2 contres à 11/14 au ti… au dunk. Mais l’homme de la soirée n’est autre que Donovan Mitchell qui pose 35 points, 5 rebonds et 6 assists à 52% au tir dont 5/7 de loin. Une prestation de golgoth, qui valide le joli succès du Jazz.

A-t-on retrouvé le Jazz de la première partie d’exercice ? Il est encore tôt pour le dire, mais la première période des hommes de Quin Snyder glisse quelques promesses sous notre oreiller, avant d’aller tranquillement rêver des escapades en haute-altitude de la Rude. Allez, une once de rigueur supplémentaire et la prochaine fois sera encore meilleure.