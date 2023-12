Terrence Ross annonce sa retraite à 32 ans

Arrivé en NBA en 2012 via le huitième choix de la Draft, Terrence Ross a décidé de raccrocher officiellement les sneakers. Il a lui-même annoncé sa retraite sur son podcast.

Cette nouvelle ne changera pas la face de la NBA, mais elle mérite d’être soulignée.

Âgé de 32 ans, Terrence Ross a donc décidé de prendre sa retraite. On l’a vu pour la dernière fois sur les parquets lors des Playoffs 2023, avec un maillot des Phoenix Suns. Il était sans équipe depuis.

It’s official: @TerrenceRoss is hanging it up after more than a decade in the league 😭

Full episode: https://t.co/0Ttf8quAHJ pic.twitter.com/ed0fY0xPwf

— THE T.ROSS PODCAST (@TRossPodcast) December 1, 2023

Entre blessures à répétition et envie de profiter de la famille, Terrence Ross estime que le temps est venu de tourner la page. Il laisse derrière lui une carrière de 11 saisons et 733 matchs en NBA, pour des stats de 11 points à 42% au tir dont 36% à 3-points. Ross a porté les couleurs de Toronto (2012-17), Orlando (2017-23) et enfin Phoenix (2023).

On se souviendra de Terrence Ross comme d’un arrière/ailier spectaculaire, lui qui a remporté le Slam Dunk Contest 2013 en tant que rookie avec un maillot de Vince Carter sur le dos. T.Ross était également capable de prendre feu dans un bon soir (même s’il n’en a pas eu tant que ça…), comme lorsqu’il a planté 51 pions avec 10 tirs primés en janvier 2014 contre les Clippers, ou quand il a sorti une ligne de stats en 35/0/0/0/0 en mars 2020.

Source texte : The T.Ross Podcast