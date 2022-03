Terrence Ross, Tony Delk ou Corey Brewer : retour sur les perfs à 50 points les plus improbables de l’histoire de la NBA

Hier soir, Saddiq Bey a fait étalage de tout son talent en plantant pas moins de 51 points face au Magic. Encore un match à plus de 50 pions dans un mois de mars complètement fou, mais le fait que ce soit le sophomore des Pistons qui dépasse cette barre était assez inattendu. Au cours de l’histoire de la NBA, on a déjà pu assister à ce genre de performances sorties de nulle part, c’est l’occasion de revenir sur cinq d’entre elles.

Terrence Ross – 51 points

Au cours de la saison 2013-14, Terrence Ross était alors un joueur des Toronto Raptors. Le sophomore ne score que 9,3 points par match en moyenne et un soir de janvier 2014, le 25 pour être plus précis, l’originaire de Portland accueille les Clippers pour un match à priori sans grand intérêt. On ne sait pas quelle mouche l’a piqué ce soir-là, mais l’arrière a planté 51 points à 16/29 au tir, dont 10/17 à 3-points. Complètement sortie de nulle part, la performance de Terrence vient effacer le record de franchise jusque-là détenu par Vince Carter. À ce moment-là, c’est la première fois qu’un joueur marquant moins de dix unités par match dépasse la barre des 50 pions. Extraordinaire.

Terrence Ross' 51-point night is still one of the most exciting scoring runs I've ever watched 😮 @slamrewind pic.twitter.com/8jo6ZD0hVU — SLAM (@SLAMonline) August 12, 2019

Brandon Jennings – 55 points

Vous vous souvenez de Brandon Jennings ? Mais si, le gars drafté par les Bucks à la dixième position en 2009, qui est arrivé troisième au classement du Rookie de l’Année en 2010. Toujours pas ? Vous ne vous souvenez pas du gars qui pour son septième match en NBA a planté 55 points à 21/34 au tir et à 7/8 à 3-points ? Avant qu’un certain Giannis fasse son arrivée dans le Wisconsin, c’était sur lui que le front office voulait miser l’avenir des Daims. Spoiler, à part ces 55 points et pronostiquer un upset de Milwaukee face au Big Three de Miami en 2013, le type ne fera pas grand-chose en NBA. Il partira plutôt pour la Chine en 2017. Au plaisir de te revoir Brandon, c’était un plaisir.

Corey Brewer – 51 points

Incroyable mais vrai, Corey Brewer a marqué plus de 50 points dans un match de NBA. Mais avant de parler de ça, laissez-nous vous donner son surnom : The Drunken Dribbler, soit littéralement « le dribbleur bourré »… C’est bon, on peut commencer. Le soir du 11 avril 2014, dans la ville de Minneapolis, Corey Brewer a décidé de sortir un match hallucinant : 51 points, à 19/30 au tir (seulement 2/6 à trois points) et 11/15 aux lancers-francs. Le gars a mis presque tous ses points sur des lay-ups et s’est même permis de planter depuis la moitié du terrain… La perf du bonhomme est extraordinaire, tellement extraordinaire qu’il a dû passer un contrôle anti-dopage après le match. Suite à ça, il ne dépassera plus jamais la barre des trente puntos dans sa carrière.

7 YEARS AGO TODAY

The NBA made Corey Brewer take a "random" drug test after he put up 51 PTS (19/30 FG) & 6 STL vs the Houston Rockets. His previous career-high was 29. pic.twitter.com/HTunogiww8 — Ballislife.com (@Ballislife) April 11, 2021

Tony Delk – 53 points

Souvent, quand un joueur rencontre son ancienne équipe, il veut tout particulièrement briller. La preuve ultime, c’est peut-être Tony Delk. Passé des Kings aux Suns à l’intersaison 2000, le meneur retrouve son ex à Sacramento début janvier 2001, avec une très grosse surprise : 53 points, 20/27 au tir, 13/15 aux lancers-francs, voilà comment Tony a souhaité la bonne année à ses anciens coéquipiers. Une performance absolument improbable pour un mec qui n’a jamais dépassé les 12,3 points de moyenne au cours de sa carrière NBA. Les Kings repartiront tout de même avec la victoire 121-117 en prolongation, mais tout le monde fut choqué ce soir-là.

This day in history (01) Tony Delk scored 53 points vs the Kings | VIDEO: http://t.co/2KM8Xnz1OV pic.twitter.com/pmiv2lkqv3 — Ballislife.com (@Ballislife) January 3, 2015

Willie Burton – 53 points

Peut-être que le nom de Willie Burton vous dit quelque chose. En effet, on l’a mentionné il n’y a pas très longtemps en marge de la performance exceptionnelle de Kyrie Irving face au Magic, auteur de 50 points avec moins de 20 tirs tentés. Burton avait réalisé un exploit similaire en décembre 1994 face au Heat, à la différence qu’il n’était pas considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de sa génération voire même all-time : 53 points, 12/19 au tir, 5/8 de loin, 24/28 aux lancers-francs (!), pas mal pour un joueur qui tournait à peine à plus de 15 points par match cette saison-là. Juste pour info, la seule ligne qu’il possède sur son palmarès, c’est une nomination dans la deuxième équipe All-Rookie en 1991.

⚡️Philly Flashback (12/13)⚡️ Averaging just 10.3 points per game in his career, Willie Burton had one of the most improbable 50 point games in NBA history on this day in 1994. Burton scored 53 points and made 24 FTs in the Sixers' 105-90 win over Heat. pic.twitter.com/XSvXOboJXB — Brodes Media (@BrodesMedia) December 13, 2021

La NBA est une ligue composée des meilleurs joueurs de basketball du monde. Intrinsèquement, tous peuvent faire des exploits au scoring mais c’est souvent réservé à l’élite. Sauf que parfois, il y a quelques bugs dans la Matrice et ce pour notre plus grand plaisir. Qui sera le prochain à en planter 50 : Jalen Johnson, Poku ou Garrison Matthews ?