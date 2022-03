Patrick Williams vient d’être envoyé en G League pour se remettre en jambe après cinq mois d’absence. Selon son coach, le sophomore devrait faire son retour au cours de la semaine prochaine. En voilà une bonne nouvelle pour les Bulls.

P-Will est bientôt de retour ! Absent depuis le mois d’octobre suite à une blessure au poignet qui l’avait amené à subir une opération, Patrick Williams est sur le point de faire son grand retour à la compétition. Hier, Shams Charania de The Athletic rapportait que le jeune taureau avait été envoyé chez les Windy City Bulls, l’équipe de G League affiliée à Chicago, confirmant ainsi qu’il pourrait bientôt faire son retour. La procédure est classique et s’apparente à celle qu’a récemment suivie son partenaire de draft, James Wiseman. Mercredi déjà, son coach Billy Donovan annonçait que le numéro 4 de la Draft 2020 pouvait recommencer à jouer avec contact et qu’il pourrait bel et bien faire son retour au cours de la semaine prochaine.

Bulls forward Patrick Williams has been assigned to Chicago’s Windy City G League affiliate and is targeting return to NBA action next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Key return to lineup coming. Williams has been out since October due to wrist surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2022

Roster Update: We have assigned Patrick Williams to the @WindyCityBulls. pic.twitter.com/58P7O2mftq — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 17, 2022

Avec cette annonce, on espère évidemment que Patoche va pouvoir revenir à un niveau au moins similaire à ce qu’il a proposé l’an dernier. En 71 matchs disputés, tous en tant que titulaire, Patrick Williams a tourné en 9,2 points, 4,6 rebonds et 1,4 assist à 48,3% au tir et 39,1% à 3-points. Cantonné à un rôle limité en attaque, P-Will était surtout impressionnant pour ses capacités défensives déjà très sérieuses. À son retour, il devrait retrouver la même utilisation au sein du collectif des Bulls mais son apport défensif sur les ailes n’est pas négligeable du tout. Cette saison, les Bulls ont fait plusieurs essais au poste 4 pour remplacer P-Will : Javonte Green, Troy Brown Jr. Derrick Jones Jr. et parfois même DeMar DeRozan sur certaines séquences. Sans trop se mouiller, on peut tout de suite affirmer que le retour de l’ami Patrick apportera du bon dans la propre moitié de terrain de Chicago. Ça tombe bien, les Bulls manquent cruellement de défense ces derniers temps puisque lors des dix derniers matchs, les hommes en rouge ont encaissé 114,1 points en moyenne, soit 3,2 de plus que sur l’ensemble de la saison. Ajoutez à cela un taux de réussite à 3-points qui a chuté de 2,2 points de pourcentage et vous obtenez seulement trois victoires sur les dix dernières rencontres. Le profil de 3&D de P-Will est typiquement ce qu’il faut aux Bulls, aujourd’hui cinquièmes de la Conférence Est avec un bilan de 41 victoires pour 28 défaites. Le retour de Williams suit celui d’Alex Caruso, et il ne manque plus que Lonzo Ball pour que Chicago retrouve l’effectif au complet qui l’avait mené jusqu’à la première place de la Conférence au cours de la saison.

Patrick Williams va enfin faire son retour après presque cinq mois d’absence. Le sophomore est peut-être LE facteur X de la fin de saison des Bulls, mais surtout des Playoffs. Avec son profil défensif, il va pouvoir se mettre sur le chemin des meilleurs ailiers de la Conférence Est et apporter une dimension physique supplémentaire aux Taureaux.

Source texte : The Athletic