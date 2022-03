Programme NBA : ça commence dès minuit avec Sixers – Mavericks, autant vous dire qu’il ne faudra pas manquer le réveil

Après une nuit de quasi-relâche hier, on dit quasi car seuls les vrais n’avaient pas fait de pause, on repart avec un VRAI programme cette nuit et douze matchs au menu. Un énorme apéritif puis un buffet bien garni alors on met son bavoir et on passe à table ?

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 18 MARS

0h : Sixers – Mavericks (en direct sur BeIN Sports 4)

0h30 : Knicks – Wizards

0h30 : Raptors – Lakers

0h30 : Hawks – Grizzlies

0h30 : Nets – Blazers

0h30 : Cavs – Nuggets

1h : Rockets – Pacers

1h : Heat – Thunder

1h30 : Spurs – Pelicans

2h : Jazz – Clippers (en direct sur BeIN Sports 1)

3h : Kings – Celtics (en direct sur BeIN Sports 4)

3h : Suns – Bulls

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Mavericks : deux des franchises qui attirent le plus de hype en ce moment, l’une parce qu’elle possède deux joueurs de calibre Hall Of Fame dont un candidat MVP, l’autre car elle possède un joueur de calibre Hall Of Fame et candidat MVP et car elle envoie du sacré beau jeu depuis de nombreuses semaines. On s’attend évidemment à un énorme duel de stars entre Joel Embiid et Luka Doncic mais pas que, car cet apéro de la nuit nous offrira également une confrontation entre deux équipes fourbissant leurs armes en vue des Playoffs, s’appuyant chacune sur un effectif flambant et/ou tellement complémentaire et/ou au service de son/ses All-Stars(s). Si comme l’expression le dit la parole est à la défense alors les Mavs ont une longueur d’avance, la propreté défensive des Texans dans leur partie de terrain étant pour l’instant plus impressionnante que celle des Sixers malgré les quelques spécialistes individuels au service de Doc Rivers. Quoiqu’il en soit du très très lourd mais gardez-en sous le coude parce que la suite n’est pas si mal non plus.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT