Jaylen Brown et les Celtics discutent d’une prolongation de contrat

Éligible à un nouveau contrat cet été, Jaylen Brown pourrait verrouiller son futur à Boston sur le long terme. Selon les dernières infos d’ESPN, les deux parties ont bien commencé à échanger mais aucun accord ne semble imminent.

La Free Agency, ce n’est pas juste des signatures de joueurs libres ou des trades, c’est aussi des joueurs qui peuvent valider des prolongations de contrat. Après Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ou encore Domantas Sabonis, c’est peut-être bien Jaylen Brown qui va s’offrir une grosse augmentation. À un an de la fin de son contrat, le swingman de Boston peut parapher un nouveau deal boosté cet été dans le Massachussetts. Pourquoi boosté ? Car le joueur a 7 ans d’expérience dans la Ligue et sa place dans la All-NBA Second Team cette saison lui permet ainsi de déverrouiller le supermax contract (le détail ici). En clair, il est éligible à un deal max à hauteur de.. 295 millions sur 5.

Non pas que le joueur ne mérite pas les sous, mais cela fait un paquet d’oseille pour les Celtics. C’est d’autant plus vrai quand on sait que Tatum sera lui éligible à un deal de 318 millions sur 5 ans en 2024. Sans oublier que Kristaps Porzingis pèse lui aussi sur les comptes avec son nouveau deal à Beantown, et Grant Williams attend toujours une prolongation. Finalistes NBA en 2022 et Finalistes de Conférence en 2023, Boston semble vouloir continuer à croire en sa doublette des Jay Brothers et la franchise va bien tenter de prolonger Jaylen Brown dès cet été nous apprend Brian Windhorst d’ESPN.

“Les deux parties discutent. Il s’agit évidemment d’un accord très important et fragile. Je sais que les deux parties veulent aboutir à un accord. Je m’attends à ce que les choses aillent dans ce sens.”

Selon l’insider, ce qui peut expliquer que Boston ne valide pas rapidement l’affaire, c’est que les Celtics ont peut-être envie de négocier une petite ristourne sur le prix mais aussi le fait que les hommes en vert sont attentifs au marché et ils ne ferment aucune porte, pas même celle d’échanger Brown si la contrepartie en vaut la peine (Lillard ?).

“La seule chose à souligner : si Jaylen Brown est prolongé, il ne peut pas être échangé pendant un an. Peu importe le contrat. Il ne peut pas être échangé. Les Celtics veulent donc probablement s’assurer que toutes leurs affaires soient réglées avant de s’engager dans cette voie.”

Source texte : Brian Windhorst / ESPN