Parmi les gros dossiers de l’été à Boston, il y a la prolongation de contrat XXL de Jaylen Brown. Un dossier qui ressemble à une simple formalité au vu des motivations des deux camps, mais aucun accord n’a pour l’instant été officialisé. De quoi se poser quelques questions…

Nous sommes le 15 juillet 2023, et Jaylen Brown n’a toujours pas prolongé chez les Celtics. Cela fait deux semaines que la prolongation de JB est attendue, une attente qui va se prolonger encore un peu si l’on en croit des sources proches du dossier.

Adrian Wojnarowski on #Celtics and Jaylen Brown contract extension: pic.twitter.com/CwQoTwgzfJ

— The Celtics Files (@CelticsFiles) July 14, 2023

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les négociations entre Brown et les Celtics vont être mises sur pause, Jaylen quittant temporairement les States pour participer à un événement lié à son statut de vice-président de l’association des joueurs (NBPA). Le Boston Globe assure que ce départ – prévu dans l’agenda estival du All-Star – n’a rien à voir avec une potentielle impasse dans les discussions, et que ces dernières reprendront à son retour.

Pas de panique donc pour les fans de Boston : le camp Jaylen Brown et Brad Stevens (président des opérations basket) sont sur la même longueur d’onde, les négociations avancent, juste plus lentement que prévu. En même temps, on parle d’une prolongation de contrat estimée à 300 millions de dollars sur cinq ans, avec un salaire approchant les 70 millions sur la dernière année du deal en 2028-29. Alors forcément ça prend un peu de temps.

“Ce ne sont que de bonnes discussions. Nous voulons que Jaylen soit là pour très longtemps, et on a été clairs là-dessus. On a hâte de s’asseoir tous ensemble, et on a le temps. Je ne devrais rien dire d’autre, mais je suis optimiste.” – Brad Stevens

Comme l’indique le boss des Celtics à travers sa déclaration, il n’y a aucune pression de timing pour la prolongation de Brown. Les deux camps ont en effet jusqu’au mois d’octobre pour officialiser ce nouveau contrat. Alors autant se prendre le temps. Si aucun deal n’a été annoncé à l’instant T, c’est probablement parce que la franchise de Boston et Jaylen Brown négocient autour de quelques éléments très spécifiques de la transaction.

“Dans les négociations de contrat, on ne pose pas juste la question de savoir si on offre le max complet. Un trade kicker peut potentiellement être inclus dans le deal, une player option, les dates de paiement (peuvent être négociées, ndlr.). Donc il y a un certain nombre de choses qui dépassent le simple cadre du max, du supermax, auquel Jaylen Brown est aujourd’hui éligible.” – Adrian Wojnarowski

Ces éléments, ils vont gagner en importance avec le nouveau CBA, qui sera bien plus pénalisant pour les franchises les plus dépensières de la NBA. Cela explique probablement aussi le faible rythme des négociations.

Patience donc, mais au final Jaylen Brown et les Celtics devraient s’entendre sur ce nouveau deal qui pourrait bien devenir le plus gros de l’histoire de la NBA.

Sources texte : Boston Globe, ESPN