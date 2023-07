Dwyane Wade est devenu copropriétaire du Chicago Sky

Né à Chicago, Dwyane Wade investit dans le local. Selon ESPN, l’ancienne gloire du Heat a racheté une partie des parts du Sky, la franchise WNBA de Windy City. Une acquisition dont le montant n’est pas encore connu, mais qui prouve que Flash est bien amoureux de sa ville natale.

Comment ne pas être content, en tant qu’habitant de Chicago, que l’enfant du pays choisisse d’investir à la maison. Pour supporter le sport local, tout en plaçant aussi ses pions personnels dans ce grand business qu’est le basket US. Pour Dwyane Wade, qui va intégrer le Hall of Fame dans quelques semaines, le passage de l’autre côté de la barrière s’effectue un peu plus.

Il a donc acheté une partie du capital du Chicago Sky. ESPN n’est pas en mesure de préciser le montant, mais cela fait de Wade un actionnaire minoritaire. Pour lui, la volonté est d’aider la ligue à se développer. Tiens, autant le faire à la maison, c’est un beau symbole envoyé à la communauté.

“Nous parlons tous d’encourager. Encourager est un concept différent pour chacun. À la place de quelques tweets, à la place d’aller voir les matchs, j’ai voulu élever tout cela au niveau supérieur. Et c’était le niveau supérieur pour moi. C’est une grande opportunité de faire partie de cette ligue pendant sa jeunesse. La croissance va arriver, et je veux en faire partie.” – Dwyane Wade, pour ESPN

Déjà propriétaire de parts dans le Utah Jazz et dans la franchise de MLS de Salt Lake City, Wade varie ses investissements avec l’idée de se faire un nom dans la sphère très select des actionnaires sportifs. Pour un futur grand projet ? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, Flash négocie son après-carrière avec grand brio. Ne lui reste plus qu’à faire fructifier ses investissements, désormais.

