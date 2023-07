Nouvelle nuit de Summer League à Vegas et on sera évidemment présent au poste pour l’occasion ! Qui sur les parquets ? Que mater en priorité ? On raconte tout ça dans la preview du jour.

# Le programme du jour

20h30 : Hornets – Wolves

21h : Warriors – Raptors

22h30 : Bucks – Kings

23h : Wizards – Bulls

0h30 : Celtics – Magic

2h30 : Nuggets – Knicks

4h30 : Grizzlies – Suns

# L’affiche à ne pas manquer : Wizards – Bulls

Bilal Coulibaly de nouveau sur le parquet de Las Vegas, pour la deuxième fois en deux jours ? On CLIQUE. Le rookie des Wizards a aligné une jolie performance et de bons chiffres hier soir, on en attend désormais tout autant pour cette ultime soirée de Summer League des Sorciers. Montrer de l’envie, faire les choses correctement… tout s’est bien passé jusqu’ici, on finirait pas cette escapade estivale dans le Nevada en beauté ?

# Mais aussi…