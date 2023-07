Alors que la Summer League touche bientôt à sa fin, Bilal Coulibaly a encore une fois montré cette nuit qu’il montait sérieusement en puissance. Une belle performance face au Thunder, de gros highlights, bref tout ce qu’on aime !

19 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 contres, le tout à 5/10 au tir, 1/1 à 3-points et 8/9 aux lancers-francs. Pour l’avant-dernier match des Wizards en Summer League, Bilal Coulibaly a sorti sa performance la plus complète et la plus séduisante de l’été.

On savait déjà qu’il pouvait fortement peser en défense, et il l’a prouvé une nouvelle fois vendredi soir avec sa collection de contres. Mais surtout, il prend du galon en attaque. Après une première mi-temps timide au scoring, Coulibaly a explosé en seconde où il a marqué 16 de ses 19 points. Agressivité, confiance, grosses intentions… le Frenchie s’est fait plaisir pour aider les Wizards à l’emporter. Alors bien sûr, ce n’était qu’un match de Summer League, mais le fait de voir Bilal prendre ses aises comme ça en attaque, ça fait forcément plaisir et surtout c’est encourageant pour la suite.

Bilal Coulibaly showed major flashes for the Wizards today:

19 points (16 in 2nd half)

4 rebounds

4 blocks

3 assists

Already good on defense with blossoming offense. Coulibaly doesn’t even turn 19 until later this month. pic.twitter.com/ExEsxyoL4J

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 14, 2023