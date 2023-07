La fin de la Summer League 2023 se rapproche et on connait désormais le nom des quatre équipes qui se disputeront le titre ! On fait le point sur les derniers résultats.

Les scores

Wizards – Thunder : 105-89 (stats)

– Thunder : 105-89 (stats) Sixers – Clippers : 91-102 (stats)

: 91-102 (stats) Knicks – Celtics : 97-89 (stats)

– Celtics : 97-89 (stats) Pacers – Mavericks : 91-112 (stats)

: 91-112 (stats) Nuggets – Heat : 112-81 (stats)

– Heat : 112-81 (stats) Pistons – Spurs : 79-73 (stats)

– Spurs : 79-73 (stats) Suns – Jazz : 93-97 (stats)

: 93-97 (stats) Lakers – Grizzlies : 69-100 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Summer League : Kobe Brown (Clippers) fait le show face aux Sixers

Bilal Coulibaly remporte le duel franco-français face à Ousmane Dieng

Malcolm Cazalon et les Pistons viennent à bout des Spurs

Les Lakers se sont fait écraser par les Grizzlies, Kenneth Lofton Jr. n’a même pas eu besoin d’être bon.

Le Heat s’est aussi pris une fessée par les Nuggets avec un Hunter Tyson létal au shoot.

Le Jazz a validé son billet pour les demi-finales en dominant les Suns au forceps.

Les Knicks se sont fait une frayeur avant de finir le taf face aux Celtics.

Pas de Jaden Hardy ? Pas de problème pour les Mavs face aux Pacers. Merci A.J. Lawson pour les travaux.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama était comme prévu au repos.

Malgré une place de titulaire, Ismaël Kamagate a eu un temps de jeu plutôt réduit avec Denver. Il finit quand même avec 6 points, 7 rebonds et 2 contres en 16 minutes.

Malcolm Cazalon s’est montré à son avantage avec Detroit (voir plus haut).

Bilal Coulibaly a encore été très bon avec les Wizards contre le Thunder d’Ousmane Dieng. (voir plus haut aussi)

Beaucoup d’envie, de la défense et du show mais encore pas mal de maladresse pour Sidy Cissoko.

Quelques highlights

Le programme de ce soir