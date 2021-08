Yves Pons a encore fait des siennes vendredi soir : énorme claque de volleyeur, la tête qui bute contre la planche, la freakerie est déjà au max

Entre deux cafés et deux ongles rongés avant la finale France – USA avait lieu avant-hier la dernière soirée de la Salt Lake City Summer League. En attendant la « vraie » Summer League de Vegas, qui commence ce soir, Josh Primo a fait ses grands débuts et Yves Pons s’est envolé. D’ailleurs, avis à nos volleyeurs en or, s’il vous manque un joueur, notre Frenchy est prêt à rejoindre Earvin et toute la clique.

Douze volleyeurs sont champions olympiques depuis hier mais, vendredi, on en a bien vu un autre en action, pas à Tokyo mais plutôt dans l’Utah. Pour la dernière soirée de matchs de cette mini-Summer League, idéale pour se saucer sans se prendre la tête avant Vegas, on avait le droit a deux petits matchs : les Spurs affrontaient les Grizzlies, et le Utah Jazz Blue affrontait… le Utah Jazz White, trop stylé. Bon, on vous avoue qu’on était surtout en plein stress avant un match légèrement important du côté de la capitale nippone, mais on a quand même gardé un œil dessus (sommeil ? mdr), et tant mieux car on a deux ou trois petits nouveaux qui ont voulu se faire remarquer. Déjà, on a notre grand malade made in Port-au-Prince qui a claqué un contre monstrueux sur Devin Vassell, alors que le pauvre allait au dunk en sifflotant. Le problème, c’est qu’avec les mêmes ressorts dans les cannes que Jean Patry, c’est parfois difficile à contrôler, à tel point que notre freak s’est même cogné la tête sur la planche. Oui, oui vous avez bien lu. Yves s’était déjà illustré lors de la deuxième journée, lui qui n’avait malheureusement pas été drafté, et s’il a plutôt été discret sur la feuille de match (0 points à 0/3 au shoot, 2 rebonds et deux contres)n cet espèce de maboule est depuis hier partout dans les highlights ! D’ailleurs, pour continuer de parler de la team cocorico des Grizz, Killian Tillie – décidément le volley est partout – a été titularisé pour la première fois et il a répondu de manière plus qu’honnête à cette opportunité en inscrivant 11 points à 50% au shoot, 4 rebonds, 2 assists et 1 interception.

Nos Frenchies ont donc fait parler d’eux, de quoi occuper la fanbase tricolore de Salt Lake en l’absence de Rudy, et ce n’est pas pour nous déplaire. Mais la vraie star de la soirée de vendredi c’était bien la jeune pépite de San Antonio Josh Primo, drafté en 12 par les Texans, qui a brillé lors de la troisième défaite en trois matchs pour les Spurs, même si très clairement on se cogne des résultats. 18 points et 3 passes à 7/17 au tir, 2 contres, un carnage mid-range et un flow assez incroyable pour un gamin de son âge puisqu’on rappelle que Joshua n’a que 11 ans (18).

The YOUNGEST PLAYER in this year’s NBA Draft Joshua Primo is looking NICE 🤩 The Canadian 18 YEAR OLD drafted 12th overall out of Alabama put up 17 PTS | 3 AST | 2 BLK 🔥@JoshuaPrimo4 (via @spurs)pic.twitter.com/TltGLU2KEY — Overtime (@overtime) August 8, 2021

Pas dit que nos deux héros du jour seront forcément des joueurs qui comptent dès cette année, Yves Pons a déjà quelques kilomètres de plus que Primo au compteur, mais les premiers pas des deux gamins restent très positifs et méritent qu’on se penche sur le dossier à Vegas. Ca tombe bien, ça commence dès ce soir.