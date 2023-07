Nous sommes officiellement à la mi-juillet et les principales transactions de l’intersaison sont désormais derrière nous. Néanmoins, cela n’empêche pas certaines franchises de discuter d’un transfert. Comme les Mavericks et les Pistons, avec Bojan Bogdanovic et un certain Killian Hayes dans le lot.

Il y a quelques jours, les Mavericks ont réussi à recruter l’ancien Celtic Grant Williams via un sign & trade, avec l’implication de Boston donc mais aussi des Spurs. Un deal à trois qui aurait pu se transformer en un plan à quatre avec l’implication des Detroit Pistons si l’on en croit The Athletic.

En effet, selon l’insider Tim Cato, les Mavs et les Pistons ont discuté d’un potentiel transfert qui aurait envoyé Bojan Bogdanovic et Killian Hayes à Dallas, avec Tim Hardaway Jr. et JaVale McGee qui quittent la franchise texane.

The Pistons and Mavericks discussed a trade centered around Bojan Bogdanović, Killian Hayes, Tim Hardaway Jr. and JaVale McGee, per @tim_cato

“League sources say that the talks were sturdy enough to discuss a potential trade framework—Bogdanović and Killian Hayes coming to… pic.twitter.com/Qor5qFvn1m

— NBACentral (@TheNBACentral) July 14, 2023

Ce n’est pas la première fois qu’on entend le nom de Bojan Bogdanovic être associé aux Mavericks, lui qui était déjà sur les tablettes de Dallas lors de la dernière trade deadline et même avant. Par contre, c’est la première fois qu’on entend un scénario dans lequel le Frenchie Killian Hayes partirait dans le Texas.

Même si le deal ne s’est pas concrétisé, on se pose forcément des questions sur l’avenir de Kiki à Detroit, d’autant plus que les Mavs pourraient revenir à la charge pour Bojan à l’avenir. Après trois saisons dans le Michigan, les Pistons croient-ils toujours dans le projet Killian Hayes ? Avec la présence du duo Cade Cunningham – Jaden Ivey sur le backcourt et l’arrivée du meneur vétéran Monte Morris à Detroit, l’heure a-t-elle sonné pour Killian ?

Cette saison, le Français de 21 ans – sélectionné en 7e position de la Draft 2020 – a lâché ses meilleures stats en carrière avec 10,3 points, 6,2 passes et 1,4 interception de moyenne, mais à des pourcentages au tir toujours faiblards (37,7% au tir, 28% à 3-points). Hayes a commencé la saison en tant que remplaçant derrière le duo Cade – Ivey, avant de “profiter” de la blessure de Cunningham pour retrouver le cinq et lâcher quelques bonnes perfs. Mais avec le retour attendu de Cade, Kiki est destiné à retrouver le banc. Ou alors une autre équipe, lui qui sera agent libre restrictif en 2024…

__________

Source texte : The Athletic