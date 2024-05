Deux matchs avaient lieu cette nuit en NBA, et l’un des deux était le dernier de la série. On vous résume tout ça avec le sourire, et on file à la sieste !

Les résultats de la nuit

Celtics – Cavaliers : 113-98 (les stats)

– Cavaliers : 113-98 (les stats) Thunder – Mavericks : 92-104 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

This Luka block to help preserve the lead late was TOUGH. 😤 pic.twitter.com/qeHFAYGwkE

— NBA (@NBA) May 16, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #02 | Pick #10

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 22.46 pts#NBA pic.twitter.com/xNSORg2o5N

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 16, 2024

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :