Demain soir la NBA révèlera l’entièreté du calendrier de la saison 2023-24, et déjà quelques leaks ont été révélés. L’Opening Night, le Christmas Day, les matchs du tout nouveau in-season tournament, et donc un choc californien dès le 27 octobre, remake des derniers Playoffs…

Rappelez-vous. Douce soirée d’avril, pas si douce que ça d’ailleurs car 2 500 maboules se retrouvaient alors au Grand Rex, plus grande salle de cinoche d’Europe, pour assister avec TrashTalk à deux matchs de Playoffs en direct. Parmi ces deux matchs ? Un délicieux Warriors – Kings car, oui, au printemps dernier la franchise de Sacramento a bel et bien disputé ses premiers Playoffs depuis 17 ans.

First rematch of Warriors vs. Kings will come during opening week of NBA’s 2023-24 schedule: Oct. 27 in Sacramento on national television, sources say.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2023



Magnifique surprise de la saison 2022-23, les Kings s’étaient hissés jusqu’en Playoffs au prix d’une incroyable troisième place à l’Ouest mais avaient de ce fait été envoyé dans les griffes des Warriors dès le premier tour. Stephen Curry et les champions en titre on a connu meilleur cadeau, et quelques jours plus tard Draymond Green s’était essuyé les groles sur le torse de Domantas Sabonis, Kevon Looney était devenu Wilt Chamberlain, Harrison Barnes avait loupé un tir essentiel et les Dubs s’en étaient finalement sortis en sept manches.

Une sortie avec les honneurs, vraiment, à l’issue d’une saison au cours de laquelle les Kings envoyèrent deux joueurs au All-Star Game et virent leur coach devenir Coach Of the Year. En face ? Les Warriors s’inclineront finalement face aux Lakers au tour suivant et ont depuis rajouté Chris Paul au roster, en lieu et place de Jordan Poole.

27 octobre pour la date, Sacramento pour le lieu, et déjà la certitude que ce match sera le plus bruyant de la première semaine. La suite ? Demain soir avec le calendrier complet de la saison, pour savoir les dates exactes auxquelles le faisceau lumineux de Sacramento pourra s’éclaire cette saison !