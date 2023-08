Dans une grosse semaine la Coupe du Monde 2023 livrera ses premiers secrets et du côte de Team USA on apprend encore à se connaitre. Et au petit jeu des premiers dates, Mikal Bridges avoue être très impressionné par Austin Reaves.

D’un côté un ailier à tout faire parachuté franchise player des Brooklyn Nets l’hiver dernier. De l’autre, un autre très jeune joueur, couvé par LeBron James avec les Lakers et devenu l’une des coqueluches des fans de L.A. en quelques mois. A quel prix ? Celui du sacrifice, et d’une manière de jouer agressive qui commence à faire ses preuves. On parle de Mikal Bridges et d’Austin Reaves, deux joueurs de Team USA, et voici donc ce que le premier dit sur le deuxième, sortez les violons :

“Y’a plus de “underdog” qui compte, Austin est un vrai joueur. Je suis devenu fan… je pense que ce que je préfère chez lui c’est cette capacité à aller chercher les fautes. Il sait vraiment y faire, il sait comment aller sur la ligne des lancers et ça c’est une vraie compétence. Ce n’est pas un simple fait et c’est quelque chose de très sous-estimé. Les gens ne se rendent vraiment pas compte, mais ceux qui savent sont conscients que ce genre de joueur est très dur à défendre. Tout ça est un put**n d’art”

Sortez les chandelles, y’a de la bromance dans l’air. Plus sérieusement ? Voilà donc une preuve de plus qui doit nous faire craindre cette équipe américaine, que l’on dit friable par manque d’expérience mais qui rassemble, ne l’oublions pas non plus, de fantastiques joueurs de basket qui semblent très bien s’habituer les uns aux autres depuis quelques semaines. Des profils plus défensifs (Kessler, Jackson) aux prétendus leaders (Edwards, Ingram, Brunson) en passant par des stars à qui l’on demandera de faire avant tout ce qu’elles savent faire (Haliburton), Team USA est sacrément bien bâtie, comme dirait ma mère quand elle regarde l’élection de Mister France.

Bref tout ça pour dire que quand on va mettre Isaïa Cordinier et Terry Tarpey en mission sur Austin Reaves… le Bee Gees ne bougera pas une oreille mais bon, il faut bien laisser nos amis américains s’enflammer un tout petit peu non ?