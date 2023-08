La Coupe du Monde de Basketball approche à grands pas et il est temps de se plonger dans les présentations d’équipes. Aujourd’hui, honneur à l’Allemagne. La Mannschaft a connu une préparation mouvementée avec notamment une belle embrouille entre Maxi Kleber et Dennis Schröder. Fort de leur très bon EuroBasket 2022 (médaille de bronze), nos voisins d’Outre-Rhin peuvent-ils remonter sur le podium pendant cette Coupe du Monde ?

Le background international

L’Allemagne a plutôt pris l’habitude de briller sur la scène continentale. Titrée en 1993 à l’Euro, elle a aussi cumulé deux autres jolies médailles, une d’argent en 2005 puis la dernière en date avec une troisième place en 2022. Côté Coupe du Monde, une seule médaille dans l’histoire allemande : en 2002 avec le bronze lors du Mondial aux USA avec un certain… Dirk Nowitzki, élu meilleur joueur de la compétition. En bref, un background que l’on pourrait penser plus conséquent qui ne comporte “que” 4 médailles dans l’histoire et aucun titre majeur. L’occasion pour écrire l’histoire en 2023 ? Spoiler : ce serait un ENORMISSIME exploit, mais le podium pourquoi pas ?

Le roster 2023

Isaac Bonga

Niels Giffey

Justus Hollatz

David Kramer

Maodo Lo

Andreas Obst

Dennis Schroder

Daniel Theis

Johannes Thiemann

Johannes Voigtmann

Franz Wagner

Moritz Wagner

Le roster allemand pour cette Coupe du Monde est de belle qualité. Le sélectionneur d’origine canadienne Gordon Herbert s’est appuyée sur une belle ossature munichoise puisque 3 joueurs du Bayern sont dans les 12 (Bonga, Giffey et Obst). Cette connexion est complétée avec des joueurs évoluant dans le championnat allemand et européen à l’instar d’un David Kramer (Brunschweig) ou d’un Thiemann (Alba Berlin). Le tout encadré par les “stars” de l’équipe qui évoluent en NBA : Dennis Schröder (Ex Lakers désormais à Toronto) et Franz Wagner (Magic). Mais le véritable absent de ces 12 est Maxi Kleber. L’intérieur des Mavs s’est bien pris le bec avec Dennis Schröder pendant la prépa, à tel point qu’il a refusé de venir en sélection pour disputer le Mondial avec ses copains. Une vraie perte pour la sélection allemande qui se présente en Asie avec un élément clé en moins et une ambiance pas folichonne avant d’attaquer cette grande échéance.

Le joueur à suivre : Franz Wagner

Désolé Dennis Schröder, ton embrouille avec Maxi Kleber nous a fait choisir la jeune pépite du Magic. Plus sérieusement, à tout juste 21 ans, l’ailier/arrière sera l’une des premières options offensives de la sélection allemande. Le garçon est devenu en l’espace de deux saisons une référence du côté d’Orlando, dans une franchise où il y a – il faut l’avouer- très peu de pression de résultats mais où l’on s’éclate bien. En progression constante, il affichait en 20222-23 des statistiques franchement sexy avec 18,6 points (48,5% de réussite au tir), 4,1 rebonds et 3,5 passes en 80 matchs joués. Un élément à surveiller particulièrement du côté de l’Allemagne.

L’Allemagne peut-elle faire aussi bien qu’à l’EuroBasket 2022 ?

La Coupe du Monde, comme évoqué un peu plus haut, est un peu la kryptonite allemande dans l’histoire. Une seule médaille en 2002 avec un Nowitzki au sommet de son art. Compliqué d’imaginer l’Allemagne sur un podium mondial dans les conditions qu’elle a connu pour préparer cette échéance. Mais pas impossible de voir l’Allemagne proposer du beau basket avec des joueurs de talents et une équipe qui pue le basket FIBA. La poule avec l’Australie, la Finlande et le Japon (pays hôte) sera un révélateur du niveau réel de cette sélection allemande. A noter qu’en cas de qualif les Allemands rencontreront au tour suivant les deux premiers du Groupe F (Slovénie, Venezuela, Géorgie, Cap-Vert)

Le programme

Vendredi 25 août à 14h10 vs Japon

Dimanche 27 août à 10h30 vs Australie

Mardi 29 août à 9h30 vs Finlande

Une préparation pas vraiment idéale, un Maxi Kleber absent mais des raisons d’y croire avec un Wagner sur sa lancée et un Schröder en mode patron. La phase de poule de l’Allemagne déterminera si cette équipe peut faire quelque chose dans cette Coupe du Monde.