À un peu plus d’une semaine du début de la Coupe du Monde en Asie, il est l’heure de s’intéresser aux différents protagonistes de l’évènement. Derniers résultats, effectif, joueur à suivre, calendrier et objectifs, on vous raconte tout ce qu’il faut savoir sur les grandes équipes de ce Mondial 2023. Au menu du jour, une pizza italienne !

Le background international

Sur le toit du monde, le Squadra Azzurra ne l’a jamais été. Elle s’en est parfois approché (une quatrième place aux Jeux Olympiques en 1970 et 1978), parfois de très très très près (finale de la Coupe du Monde en 1980 et finale de Jeux en 2004). À l’échelle européenne en revanche, les Italiens ont connu quelques succès entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Ils ont ainsi décroché la la médaille d’or à l’Euro 1983 et 1999, mais aussi l’or en 1991 et 1997, puis le bronze en 1971, 1975, 1985 et 2003.

Si l’Italie a fait partie des grandes nations du basket à cette époque, ce n’est clairement plus le cas au XXIe siècle. La cinquième place aux J.O. 2020 a donné quelques espoirs aux Italiens, mais ils n’ont pas su enchaîner lors de l’Euro, s’inclinant en quarts de finale malgré le petit exploit réalisé face à la Serbie de Nikola Jokic en huitièmes. Bref, les Azzurri ne font clairement pas partie des favoris pour cette Coupe du Monde 2023… mais c’est un statut qui semble plutôt bien leur aller.

Le roster 2023

Luigi Datome

Mouhamet Diouf

Simone Fontecchio

Nicolo Melli

Alessandro Pajola

Achille Polonara

Gabriele Procida

Giampaolo Ricci

Luca Severini

Matteo Spagnolo

Marco Spissu

Stefano Tonut

Favoris ou pas, il y a tout de même quelques jolis noms dans cette équipe d’Italie. En tête de liste, le NBAer Simone Fontecchio, qui évolue au Jazz depuis un an. Il est l’un des joueurs majeurs de la sélection, qu’il a rejoint en 2017, et surtout son meilleur marqueur sur les dernières compétitions. L’ailier pourra compter sur le soutien de ses lieutenants Nicolo Melli et Achille Polonara, deux autres joueurs cadres de la Nazionale.

Celle-ci sera en revanche privée de son meneur Nico Mannion, jugé trop juste physiquement, et de son vétéran Danilo Gallinari, pas complètement remis de sa rupture des ligaments croisés contractée il y a un an lors de l’Euro. Luigi Datome sera quant à lui bien présent pour une dernière aventure avant la retraite. Enfin, les deux prospects de l’ALBA Berlin Matteo Spagnolo (2003) et Gabriele Procida (2002) représenteront la jeunesse italienne au Mondial.

Il Capitano, Gigi Datome. 💙#Italbasket pic.twitter.com/HCfZPi8q9p

— Italbasket (@Italbasket) August 13, 2023

Le joueur à suivre

Entre les joueurs d’expérience et les jeunes pépites, il n’a pas été simple de sortir un joueur du lot, mais on gardera forcément un œil attentif sur Simone Fontecchio. D’abord, parce que c’est un garçon qu’on aura le plaisir de suivre toute l’année du côté d’Utah. Mais surtout, parce qu’il est clairement l’homme fort côté italien depuis quelques années. C’est simple, depuis 2021, l’ailier tourne à plus de 19 points de moyenne sur les 21 matchs qu’il a disputé avec la Squadra Azzurra. Il ne fléchit pas lors des compétitions majeures, puisqu’il a signé une moyenne 19,3 points à 52,7% au tir dont 45,5% de loin aux J.O. 2020, et une ligne de stats quasi identique lors de l’Euro 2022.

Mais Fontecchio n’est pas qu’un scoreur, c’est aussi un vrai meneur d’hommes avec sa sélection. Fort de son expérience internationale de près de six ans (onze si on compte les catégories jeunes), il a acquis de solides qualités de leadership qui en font un joueur ultra précieux à tous les niveaux pour son coach Gianmarco Pozzecco.

Les Italiens ont-ils progressé aux lancers-francs depuis l’année dernière ?

La question peut paraître un peu idiote. C’est vrai qu’elle est avant tout un moyen de faire un peu de patriotisme et de rappeler l’improbable victoire de la France face à l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2022 grâce à deux lancers francs manqués par Fontecchio (encore lui) à 15 secondes du terme de la rencontre. Mais à y regarder de plus près, les Azzurri feraient bien de travailler un peu sur ce point, eux qui n’ont tiré qu’à 73,8% depuis la ligne des lancers lors du dernier Euro (contre 80 de moyenne pour les autres équipes) et 66,7% lors de la préparation au Mondial !

Les Italiens vont en tout cas devoir régler ce genre de détails s’ils veulent enfin passer un cap et redevenir une nation majeure du basket mondial comme ils l’étaient il y a 40 ans. Leur objectif pour cette Coupe du Monde ? Faire mieux que leur 7eme place décrochée l’an dernier et retrouver le dernier carré d’une grande compétition pour la première fois depuis 2004. La tâche ne sera pas facile, mais la Nazionale a les moyens pour créer l’exploit. Elle a d’ailleurs bénéficié d’un tirage plutôt clément pour les phases de groupe, même si c’est lors des matchs a élimination qu’on l’attendra le plus, notamment lors d’un deuxième tour qui les verra logiquement affronter la Serbie.

Le programme

Vendredi 25 août à 10h vs Angola

Dimanche 27 août à 10h vs République dominicaine

Mardi 29 août à 14h vs Philippines

L’Italie s’avance dans cette Coupe du Monde 2023 avec le statut d’outsider. Loin des favoris américains, espagnols et français, elle aura néanmoins une carte à jouer pour viser le dernier carré de la compétition. Il faudra surveiller de près cette équipe italienne, qu’on sait capable de surprendre une grosse nation comme lors du dernier Euro. A buon intenditore !