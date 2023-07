Après le départ de Fred VanVleet aux Rockets, les Raptors se devaient de trouver un nouveau meneur de jeu. C’est finalement Dennis Schroder qui rejoint l’Ontario. Le guard allemand s’est engagé pour 2 ans et 26 millions de dollars.

On doute que ce deal console vraiment les fans de Toronto après le départ de Fred VanVleet mais au moins les Canadiens pourront compter sur un meneur à la rentrée. Son nom ? Dennis Schroder. Avec l’arrivée de Gabe Vincent aux Lakers et les sous investis sur Rui Hachimura et bientôt Austin Reaves, le meneur allemand semblait en bout de course en Californie. Il n’aura finalement pas eu à attendre trop longtemps pour retrouver une nouvelle équipe.

Free agent G Dennis Schroder has agreed to a two-year, $26M deal with the Toronto Raptors, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Si ce deal ne vaut évidemment pas les 84 millions sur 4 ans refusés il y a deux ans, Dennis la Malice peut au moins se dire qu’il est enfin payé comme il se doit. Le joueur était rémunéré 2,6 millions cette saison aux Lakers. Il va voir son salaire multiplier par 5 en traversant la frontière canadienne. Les Raptors ont utilisé leur mid-level exception pour convaincre celui qui tournait cette saison à 12,6 points et 4,5 passes en 30 minutes sur les parquets.

VanVleet parti, Schroder dispose d’un boulevard pour débuter au poste de meneur. À moins bien sûr que le nouveau coach de Toronto ne cherche à responsabiliser encore plus Scottie Barnes dans ce rôle avec un Dennis Schroder qui retrouverait un rôle plus familier en sortie de banc. Les prochains moves dans l’Ontario devraient permettre d’y voir un peu plus clair (Siakam, Anunoby ?)

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN