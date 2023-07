Le frangin de Steph Curry est de retour dans le Texas ! Seth Curry s’est engagé avec les Mavericks pour deux ans selon Adrian Wojnarowski. Le montant est inconnu pour le moment, mais cela apportera de la profondeur de banc chez les Licornes. Derrière Kyrie Irving et Luka Doncic, ça va envoyer de la ficelle !

Il avait quitté la ville en 2020, pour deux années chez les Sixers puis autant chez les Nets passées à envoyer de la filoche depuis le parking. À compter de la saison prochaine, Seth Curry sera de nouveau un Maverick ! Retour sur le banc de Dallas, mais avec un nouveau coach et surtout, un rôle de remplaçant derrière le tandem Irving – Doncic sur la ligne arrière. La signature est un très bon coup de la franchise, qui récupère un profil connu capable d’apporter en sortie de banc.

Free agent guard Seth Curry has agreed on a two-year deal with the Dallas Mavericks, co-head of @CAA_Basketball Austin Brown tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Chez les Nets, Seth Curry a proposé cette saison 9,2 points, 1,6 rebonds, 1,6 passes à 46,2% au tir, dont 40,5% derrière l’arc. Des statistiques un peu moindres en deuxième partie de saison, son rôle ayant été réduit suite aux arrivées hivernales dans le groupe. La fin de cycle était prévisible à Brooklyn, c’est donc Dallas qui va devoir tirer le meilleur parti de la gâchette à compter de novembre prochain. Seth a posé près de 12,4 points lorsqu’il jouait avec Luka Doncic en 2020. Difficile d’espérer autant, mais son talent sera fortement apprécié pour reposer les cadres.

Avec cette signature, la ligne arrière des Mavericks semble prête à en découdre. Reste à trouver une vraie solution dans la peinture pour que le roster ait vraiment de la gueule, mais la Free Agency 2023 commence tout juste et le temps n’est pas encore à l’urgence. Tout vient à point à qui sait attendre, comme dit le dicton hein.

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN.