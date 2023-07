Derrick Rose s’engage pour deux ans avec les Grizzlies !

De l’expérience pour encadrer le jeune roster des Grizzlies, ce serait pas mal non ? Et bien sachez que c’est chose faite, puisque Memphis vient de signer un contrat de deux ans à Derrick Rose. Le meneur a quitté New York libre, et rejoindra le roster des Oursons la saison prochaine. Une belle petite signature.

Il va retrouver les terres de sa jeunesse. Avant d’arriver en NBA, Derrick Rose est passé par l’université de Memphis, et l’équipe des Tigers, qu’il emmènera jusqu’au Final Four de NCAA. À 35 ans, le meneur de jeu s’offre une tasse d’eau issue de la fontaine de jouvence, et va retrouver un public qui l’a encouragé ardemment lors de la saison 2007-08. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et le joueur est devenu un role player discret chez les Knicks, pour qui il a aligné 5,6 points de moyenne cette saison en seulement 27 matchs.

Free agent Derrick Rose has agreed to a deal with the Memphis Grizzlies, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

D’abord important pour les Bockers, il a subi le destin en étant souvent blessé, puis en étant mis à l’écart de la rotation par Tom Thibodeau. Logiquement, la Big Apple n’a pas activé sa team option à 15,6 millions de dollars et Rose s’est retrouvé libre de toute obligation vis-à-vis de New York. Au delà du jeu, le garçon tenait un rôle important dans le vestiaire, où sa figure était celle d’un leader psychologique.

Vous voyez tout de suite le lien avec Memphis hein. Derrick Rose n’est pas le joueur qui va changer la face du monde dans le Tennessee. Non, il va être celui qu’on écoute quand il parle, qu’on respecte et qu’on suit. Pour une équipe dont le leader – Ja Morant – a dérapé fortement ces derniers temps, l’objectif de la franchise est certainement de lui apporter un repère fiable et sérieux pour qu’il ne reproduise pas ses lourdes erreurs et mette enfin le basket au coeur de ses préoccupations. C’est ESPN qui rapporte d’ailleurs que les Grizzlies l’ont recruté dans ce but. En espérant que cela marche, enfin.

Source : ESPN, Adrian Wojnarowski