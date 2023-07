NBA Free Agency 2023 : le replay du grand live !

La NBA Free Agency 2023 a débuté cette nuit et on était évidemment aux premières loges pour vivre tout ça ensemble. Vous avez raté la fête ? On vous balance le replay !

Ce vendredi 30 juin, nous avons vécu ensemble et en direct un nouveau grand moment de NBA ! L’ouverture de la Free Agency, avec les signatures de Draymond Green, de Kyrie Irving, de Jerami Grant ou de Gabe Vincent, c’était en direct et analysé avec hexpertise. Retrouvez le replay du live complet, avec les réactions à chauds, de grands débats en live et des takes désastreuses !

C’était que le premier jour, la suite arrive très vite avec de nouvelles signatures, sans doute quelques trades à analyser. On a encore de quoi bien s’amuser dans cette NBA Free Agency 2023.