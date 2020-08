Le replay du live Blazers – Grizzlies : car un rendez-vous historique ne s’écrit pas chacun dans son coin

La communauté TrashTalk, la vraie, s’était donc donné rendez-vous hier soir pour suivre ensemble ce premier et peut-être dernier play-in tournament de l’histoire. La soiré fut belle, rythmée par quelques instants de grâce, et elle est désormais… disponible en replay. La vérité, si on en avait eu on vous aurait mis ça dans du papier cadeau.

Les shoots de Dillon Brooks et Brandon Clarke, les épaules de charcutier plaquiste de Jonas Valanciunas, la vitesse de Kyle Anderson, la puissance et la folie de Ja Morant. Le cœur de Jusuf Nurkic, le sang dans les veines de Carmelo Anthony, la nullité d’Hassan Whiteside, le footwork dé-li-cieux de C.J. McCollum et le leadership de Damian Lillard. Le gros départ des Blazers, le retour en flèche des Grizzlies, la fuite en avant des… Grizzlies, le retour des Blazers. Voilà pèle-mêle ce que vous pouvez retrouver dans le Tome 593 des replays de TrashTalk, disponibles chez tous vos marchands de bonheur.

Le principe est simple, comme d’habitude. On se pose et on se refait ce grand moment de basket. De toute façon c’est dimanche, qu’est-ce qu’on peut bien faire d’autre.