Ja Morant est n°1 aux points marqués… dans la raquette, et il s’en amuse : « Ils disaient que j’étais trop petit pour affronter les intérieurs NBA »

Si les Grizzlies font parfois preuve d’irrégularité en ce début de saison, Ja Morant continue son ascension et fait des misères aux défenses adverses. Sa zone de prédilection ? La raquette. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le meilleur marqueur NBA dans la peinture n’est pas un intérieur, mais bien la jeune superstar de Memphis.

Il fait 1m91, pèse 79 kilos et joue meneur de jeu. Pas vraiment le profil d’un joueur qui domine les raquettes, mais Ja Morant n’est pas n’importe quel joueur. C’est un phénomène. D’après les stats de Kirk Goldsberry, analyste pour ESPN, Morant est effectivement le joueur qui score le plus de points dans la raquette sur ce début de saison. Combien ? Une bonne quinzaine par match (sur les 26 qu’il score au total à chaque rencontre). C’est plus que Giannis Antetokounmpo, c’est plus qu’Anthony Davis, c’est plus que tous ces géants qui dominent habituellement ce secteur avec leur taille et leur puissance. Pour apporter notre petite touche perso et quelques précisions supplémentaires concernant les dégâts réalisés par Ja Morant dans les raquettes cette saison, on est également allés faire un tour sur NBA.com et voilà ce qu’on a découvert : Ja Morant, c’est 5,3 paniers marqués par match à moins de 5 feet du cercle (1,5 mètre) avec un pourcentage de réussite de 66,4%, et quasiment deux paniers supplémentaires entre 5 et 9 feet (entre 1,5 et 2,7 mètres) à 45,2% de réussite. Lors de sa dernière sortie contre les Clippers, le produit de Murray State a été particulièrement tranchant en marquant 28 points au total dont 20 dans la peinture. Une nouvelle preuve que le gamin de 22 piges ne semble pas venir de la même planète que nous.

« À ma sortie de l’université, ils disaient que j’étais trop petit et que je ne serais pas capable de conclure près du cercle contre les intérieurs NBA. Je pense que ça va plutôt bien pour moi. »

coming out of college they were saying" i was too small & wouldn't be able to finish at the rim vs the bigs in the NBA. " looks like i'm doing just fine 🥲 https://t.co/aRTIo2eh3l — Ja Morant (@JaMorant) November 19, 2021

En voyant cette stat, Ja Morant en a profité pour envoyer une petite pique à ceux qui possédaient quelques doutes à son sujet au moment de la Draft NBA 2019. On le connaît, il est plutôt du genre à retenir tout ce qui est dit sur lui et il n’est pas timide quand il s’agit d’ouvrir grand sa bouche. Mais si certains Hexperts ont peut-être douté à l’époque, la grande majorité soulignait tout de même ses incroyables qualités athlétiques et ce n’est pas pour rien qu’il a été drafté en deuxième position par les Grizzlies. Des qualités athlétiques qui crèvent plus que jamais l’écran en ce début de saison 2021-22, avec un Morant qui accumule les highlights soir après soir. Non seulement il est capable de s’envoler comme un Derrick Rose version MVP ou un prime Russell Westbrook, mais Ja est aussi capable d’encaisser les contacts pendant qu’il est en suspension pour ensuite conclure. On ne dirait pas comme ça au vu de son gabarit, mais le phénomène de Memphis est bien solide physiquement et ça lui permet de prendre l’ascendant quand il est en attack mode. Vous ajoutez à ça un très joli toucher et une capacité à finir dans beaucoup de positions différentes, et vous obtenez le meilleur marqueur NBA dans la raquette.

Le remède pour le ralentir ? On ne le connaît pas encore. Car si vous pensez que la solution est de le laisser ouvert pour boucher coûte que coûte l’accès au cercle, on vous informe que Ja Morant tourne cette saison à plus de 38% de réussite du parking, avec quasiment cinq tentatives par match. Dans le jargon, on appelle ça un cheat code.

Source texte : ESPN, NBA.com