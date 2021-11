Paul Pierce nie s’être chié dessus pendant les Finales 2008 : « Pourquoi aurais-je besoin d’un fauteuil roulant si j’avais fait dans mon froc ? »

Match culte de la carrière de Paul Pierce, le « Wheelchair Game » reste une scène mythique des Finales NBA. Pourtant, certains fans ont une autre théorie concernant la sortie précipitée de l’ailier All-Star. Spoiler, c’est l’heure de parler caca.

Pour ceux qui auraient oublié ou qui sont trop jeunes pour avoir connu ce match, le « Wheelchair Game » est une rencontre qui date des Finales 2008. On joue alors le troisième quart-temps du Game 1 entre Boston et Los Angeles et là, stupeur, Paul Pierce s’écroule et se tord de douleur ! Porté jusqu’à un fauteuil-roulant et en grande détresse, l’icône des Celtics semble au plus mal et on craint déjà le pire en le voyant rejoindre les vestiaires. Pourtant, quelques minutes plus tard, c’est un Paul Pierce tout sourire qui revient gambader sur le parquet avant de devenir carrément le héros de la rencontre. Un scénario incroyable qui va donc s’inscrire parmi les matchs cultes de l’histoire des Finales NBA. La story aurait pu s’arrêter là mais un rebondissement va venir ajouter un peu de piment à tout ça. Il y a deux ans, Paul Pierce avait admis qu’il avait en fait simulé sa blessure car il avait envie… d’aller faire la grosse commission. Ah… ok. Petit problème, « The Truth » traîne désormais avec une rumeur persistante sur son dos : il n’aurait pas demandé à sortir pour aller aux WC mais plutôt pour cacher qu’il avait déjà fait sa commission… dans son short. Une histoire qui vend moins du rêve et l’ailier a profité d’un passage dans le podcast de Michelle Beadle de The Athletic pour nier en bloc cette version.

« Si vous faites caca dans votre pantalon, est-ce que ça a un sens de s’asseoir et d’en faire une bouillie dans un fauteuil roulant ? Je marcherais là-bas et j’irais directement aux toilettes. Pourquoi aurais-je besoin d’un fauteuil roulant si j’avais fait dans mon froc ? On ne s’assoit pas sur son caca, non ? Ça n’a pas de sens. »

De ce point de vue, on peut difficilement aller à l’encontre de l’avis de Pierce mais puisqu’on a déjà eu une première évolution, pourquoi ne pas envisager un scénario encore plus improbable ? C’est sûr que l’image du héros qui résiste à la douleur et qui revient aider les siens à triompher en Finale, c’est nettement plus vendeur que celle d’un gars qui n’a pas su se retenir et qui a été filmé pendant plusieurs minutes avec du popo dans le short. Dur d’avoir la preuve d’un côté comme de l’autre et il faudrait peut-être demander au personnel de l’époque en charge de l’équipement. Une trace de pneu sur le short d’une superstar, c’est le genre de souvenirs qui peut rester dans les mémoires pour un petit moment non ?

Paul Pierce est revenu sur une rumeur persistante concernant le fameux Wheelchair Game ! Non, The Truth ne s’est pas fait dessus durant le match et il a tenu à mettre les points sur les i. Qui aurait cru qu’un telle rencontre finirait avec un débat comme celui-ci ?

Source texte : The Athletic