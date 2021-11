Stephen Curry brille aussi par sa défense cette saison : mais en fait, est-ce qu’il y a quelque chose qu’il ne sait pas faire ?

Les matchs à 40 pions, les 3-points qui s’enchaînent, les records qui continuent de tomber… Stephen Curry est clairement sur un nuage en ce début de saison. Mais derrière tout ça, le Splash Brother brille également dans un secteur de jeu dont on parle rarement avec lui : la défense.

Avec seulement 99,4 points encaissés pour 100 possessions, le meilleur defensive rating de la NBA appartient aux Warriors après un mois de compétition en cette campagne 2021-22. Et si Draymond Green est forcément le premier symbole de la solidité défensive de Golden State en ce début de saison, l’ami Stephen Curry possède également sa part de responsabilité. On ne dit pas que Steph s’est soudainement transformé en Jrue Holiday hein mais le sniper fait clairement le taf dans sa propre moitié de terrain. Si vous avez maté le choc opposant les Nets aux Warriors en début de semaine, vous vous souvenez probablement de ce duel entre Curry et Harden, où le Barbu a voulu prendre Steph en un-contre-un. Le résultat ? Ramesse – l’un des joueurs les plus redoutables de la NBA en attaque malgré un début de saison mitigé – est tombé sur un mur et Curry a failli lui chiper la gonfle. Bien évidemment, une seule action n’est jamais représentative du niveau d’un joueur. Par contre, elle peut être symbolique. Et c’est le cas ici. Parce que Curry est locked-in autant en attaque qu’en défense depuis le début de la saison. C’est moins marquant que ses cartons offensifs, moins spectaculaire aussi, mais il répond présent – face à son adversaire direct ou en aide – au sein du système défensif de Golden State, caractérisé par de nombreux switchs et une grosse intelligence collective. À ça, vous pouvez également ajouter 1,7 interception par soir ainsi qu’une présence au rebond non négligeable (6,1, record perso en carrière), surtout pour une équipe qui manque de taille et qui a besoin de la contribution de tout le monde. Cela fait donc beaucoup de bons points, à tel… point que certains commencent à parler d’un potentiel spot dans l’une des deux meilleures équipes défensives de la NBA à la fin de la saison. Qu’en pense Steph ?

« Si vous voulez commencer à parler de ça, s’il vous plaît allez-y. Je vais faire de mon mieux pour vous transformer en prophète. Alors allez-y, écrivez l’article, let’s go ! » – Stephen Curry, via Mark Haynes (ClutchPoints)

On valide la réponse ! On sent bien quand même que Stephen Curry a envie d’être reconnu pour ses efforts défensifs, et pas uniquement pour ses incroyables exploits en attaque. Globalement, Steph est plutôt sous-estimé en défense, ou alors il est tellement insolent à 3-points qu’on oublie qu’il peut aussi faire le boulot dans sa propre moitié de terrain. Dans le même temps, quand on évolue pendant une bonne partie de sa carrière aux côtés de défenseurs de référence comme Draymond Green, Klay Thompson ou Andre Iguodala (voire même Kevin Durant quand il était à Golden State), ça arrive d’être visé par les attaques adverses, ce qui peut jouer sur la réputation d’un joueur même si son niveau est correct. Il faut dire que Curry n’a pas vraiment le profil physique (1m88, 84 kilos) d’un lockdown défenseur, mais il compense par une belle activité ainsi que son QI basket. Et aujourd’hui, peut-être plus que jamais, les progrès du bonhomme se voient avec le succès des Warriors et l’absence de Klay. Maintenant, de là à le mettre dans une NBA All-Defensive Team, c’est un pas qu’on ne veut pas encore franchir car il y a quand même de la concu (notamment du côté de Chicago…), mais Steph a quelques arguments solides.

Inarrêtable en attaque, solide en défense et meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA en ce début de saison, Stephen Curry coche absolument toutes les cases pour remporter le trophée de MVP en fin d’année. Et s’il y a une nomination dans une All-Defensive Team en plus, ce sera encore plus beau.

Source texte : ClutchPoints