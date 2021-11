Le classement du futur champion au bout d’un mois, sur les 20 dernières années ? Spoiler, le retard à l’allumage n’est pas conseillé

Alors qu’on vient de finir le premier mois de compétition, on s’est offert un petit kiff en allant fouiner dans les archives de la Ligue. Au programme : voir où était situé le futur champion NBA à ce stade de la compétition, année après année.

Vous l’aurez compris, on a activé le mode conclusions hâtives mais il est marrant de déterrer certaines choses du passé pour les comparer avec ce qu’on voit en ce moment. Petit exemple : êtes-vous capables de donner le classement des vingt derniers champions NBA après un mois de compétition ? Caracolaient-ils en tête de la Ligue ? Ont-ils connu des retards à l’allumage avant une remontada ou étaient-ils parmi les outsiders ? En clair, peut-on se fier au classement NBA après trente jours pour prédire un futur Champion ? Imaginez pouvoir sortir la boule de cristal dès maintenant pour savoir qui soulèvera le trophée en juin prochain. Tentant non ? Pour essayer de trouver la réponse, on a donc jeté un coup d’œil sur Basket-Reference afin de collecter la position des équipes à J+30 et on tombe sur certains résultats… intrigants. On ne vous en dit pas plus et on vous balance la jolie liste à puces faite maison.

Classement par Conférence des futurs champions après un mois de compétition

Milwaukee 3ème en 2020-2021

Lakers 1er en 2019-2020

Toronto 1er en 2018-2019

Warriors 2ème en 2017-18

Warriors 1er en 2016-17

Cavaliers 1er en 2015-16

Warriors 2ème en 2014-15

Spurs 1er en 2013-14

Miami 1er en 2012-13

Miami 2ème en 2011-12

Dallas 4ème en 2010-11

Lakers 2ème en 2009-10

Lakers 1er en 2008-09

Boston 1er en 2007-08

San Antonio 3ème en 2006-07

Miami 4ème en 2005-06

San Antonio 3ème en 2004-05

Detroit 3ème en 2003-04

San Antonio 4ème en 2002-03

Lakers 1er en 2001-02

Que retenir de tout ça ? Déjà qu’on voit quand même une grosse tendance : aucune équipe championne sur les vingt dernières années n’était en dehors du Top 4 de sa Conférence au bout d’un mois. Aucun début poussif donc. Pour rappel, les Lakers sont actuellement neuvièmes à l’Ouest et les Bucks, le champion en titre, sont dixièmes à l’Est ! On parle là de deux des plus gros favoris pour la victoire finale. Les fanbases doivent-elles déjà se mettre en PLS ? Oui et Non. Non pour une raison simple et évidente : la vérité d’un champion n’est pas la même que celle d’un autre. Si vous poussez la recherche plus loin que sur les vingt ans, vous trouverez des équipes qui sont allées chercher le Larry O’Brien malgré un départ un peu moins bon. Exemple : les Lakers 2001 étaient cinquièmes, tout comme les Bulls de 1998 et les Spurs de 1999 étaient même huitièmes. Par contre, il y a un sacré bémol. On a poussé la recherche jusqu’au max, c’est-à-dire jusqu’à la saison 1970-71 et on n’a pas trouvé un seul futur champion en dehors du Top 8 de sa Conférence au bout d’un mois. PAS UN SEUL. Il ne s’agit que d’un chiffre bien sûr et ce n’est pas ça qui empêchera LeBron ou Giannis d’aller jouer le titre mais ça fait un peu réfléchir. Les fans diront sans doute que L.A. a dû gérer une grosse transition d’effectif et que les Bucks sont attaqués par les blessures. C’est possible hein mais le dernier titre des Lakers (voir liste ci-dessus) est arrivé après un gros chamboulement de roster et sur les quarante dernières années, on trouvera bien un champion en titre qui a plusieurs blessés en début de saison. On dit ça, on dit rien !

Lakers et Bucks ont fait un début de saison très moyen et, si on croit les stats, cela pourrait même les exclure de la course au titre. On n’ira évidemment pas jusque-là mais il va falloir réagir et vite. On comprend mieux pourquoi le King a tiré la sonnette d’alarme cette nuit.