Matchs à 10 assists en carrière : Chris Paul monte sur le podium, mais le maître John Stockton peut dormir tranquille

Si les Warriors sont premiers de la NBA aujourd’hui, l’équipe la plus chaude de la Ligue se situe dans le désert de l’Arizona. Contre les Mavericks vendredi, les Phoenix Suns ont enchaîné une onzième victoire de suite, et Chris Paul a encore régalé ses copains avec 14 caviars. Le Point God est désormais troisième all-time au nombre de matchs avec au moins 10 passes décisives.

C’est StatMuse qui a balancé la statistique au cours de la rencontre entre Phoenix et Dallas la nuit dernière. 521. Contre les Mavericks, Chris Paul a donc lâché son 521e match avec minimum 10 passes décisives au compteur. De la Nouvelle-Orléans à Phoenix en passant par Los Angeles, Houston ou encore Oklahoma City, le Point God a brillé par son altruisme partout où il est passé. On parle quand même du troisième meilleur distributeur de caviars de l’histoire de la NBA – derrière Jason Kidd et John Stockton avec 10 436 au total – et désormais aussi du troisième joueur le plus prolifique dans la catégorie des matchs en 10 assists. Encore une fois, CP3 voit Jason Kidd et John Stockton devant lui. Si le premier n’est pas très très loin avec 569 matchs, la légende du Jazz est tout simplement intouchable. Stockton, recordman NBA du nombre d’assists avec 15 806 (plus de 3 700 passes d’avance sur Kidd), possède au total… 863 matchs avec au moins 10 passes. On a fait le calcul, Chris Paul devra jouer jusqu’à 50 balais minimum pour avoir une chance d’atteindre le sommet de ce classement. On aime bien la longévité du bonhomme et il ne semble pas vraiment vieillir au vu de ses performances actuelles, mais bon c’est un peu tendu quand même.

Chris Paul moves to third all time in games with 10+ assists. 863 — John Stockton

569 — Jason Kidd

521 — Chris Paul pic.twitter.com/sFZ6acLyUb — StatMuse (@statmuse) November 20, 2021

En ce début de saison NBA, Chris Paul domine en tout cas la catégorie des passes décisives, le tout à 36 ans. Avec 10,7 passes décisives par soir, le Point God est assez largement devant son poursuivant, à savoir Trae Young avec 9,2. Et petite stat intéressante, c’est la première fois qu’il tourne en 10 assists de moyenne depuis la saison… 2015-16. À l’époque, CP3 jouait encore aux Clippers, donc clairement ça remonte. On va voir si Paulo garde le même rythme toute l’année mais aujourd’hui, tout roule chez les Cactus (bilan de douze victoires en quinze matchs, deuxièmes de la Conférence Ouest), en tout cas sur le parquet. Dans les coulisses c’est une autre histoire, mais c’est pas vraiment le sujet.

Après être monté sur le podium des meilleurs passeurs all-time, Chris Paul se retrouve désormais sur celui des matchs en 10 assists en carrière. Une ligne de plus sur le CV du Point God, manque plus qu’une bagouze et ce dernier sera définitivement complet.

Source stats : StatMuse