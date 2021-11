Les Lakers et les Clippers n’ont toujours pas gagné depuis le changement de nom du Staples Center : voilà ce qui se passe quand on s’attaque aux traditions

La nouvelle était presque choquante, à tel point qu’elle a débouché sur un dossier maison. Il y a quelques jours, comme vous le savez, le mythique Staples Center a changé de nom. Enfin c’est pas encore officiellement le cas, faut attendre Noël pour ça, mais on a appris que la salle des Lakers et des Clippers sera renommée la Crypto.com Arena. Depuis, les deux équipes de la Cité des Anges n’arrêtent pas de perdre. Le signe indien, vous connaissez ?

« Ce sera bizarre. En grandissant, c’était juste le Staples. C’est comme si on retirait à cette salle son histoire » déclarait la star des Clippers Paul George après avoir appris la nouvelle. « Comment vous l’appelez ? La Crip Arena ? » disait le natif de L.A et joueur des Lakers Russell Westbrook. Clairement, le changement de nom du Staples Center a mis tout le monde dans le brouillard. D’une parce qu’on ne s’y attendait pas, et de deux parce que le nouveau nom ne fait clairement pas rêver pour une salle contenant tant de souvenirs et de grands moments. Bref, s’il faudra bien passer à autre chose à un moment donné, on tient quand même à signaler que les deux équipes de Los Angeles n’ont toujours pas gagné le moindre match depuis ce changement de nom. 0-2 pour les Clippers. 0-2 pour les Lakers, 0-4 en tout. Les Clips sont tombés à Memphis et à la Nouvelle-Orléans, les Lakers ont perdu à Milwaukee et Boston. Coïncidence ? Sûrement pas. Les dieux du basket n’ont sans doute pas aimé non plus ce changement brutal et ce sont les deux équipes locales qui en payent le prix fort. Voilà ce qui se passe quand on s’attaque aux classiques. Voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas les traditions. Voilà ce qui se passe quand on bafouille l’histoire. La vengeance, elle est terrible.

The Lakers and Clippers are 0-4 since renaming Staples Center. pic.twitter.com/B2AsznFMcl — StatMuse (@statmuse) November 20, 2021

La dernière victoire de l’une des deux équipes de L.A., c’était le 16 novembre avec le succès des Clippers contre les Spurs à la maison. La nouvelle concernant le changement de nom du Staples Center est tombée au cours de ce match et la terrible malédiction qui touche aujourd’hui Los Angeles n’avait alors pas encore frappé. Mais désormais, elle est en full effect et on ne sait pas si les Clippers et les Lakers arriveront à s’en remettre un jour. Pour cette saison, ils peuvent d’ores et déjà oublier les espoirs de titre, c’est plutôt vers la prochaine Draft qu’ils peuvent se tourner. Bon, blague à part, ce qu’on peut vraiment dire avec le plus grand des sérieux, c’est que la bataille de L.A. en Playoffs – tant attendue depuis l’été 2019 et les arrivées d’Anthony Davis, Kawhi Leonard et Paul George – ne se déroulera jamais au « Staples Center ». Et ça, c’est quand même bien triste comme phrase.

Le mal est fait. Le Staples Center a perdu son nom et les équipes de Los Angeles perdent des matchs. Quand on vous parlait de père Fouettard et de cadeau empoisonné, ce n’était pas une blague en vrai…