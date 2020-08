Les Lakers et Clippers en faveur d’une annulation de la fin de saison NBA : la rivalité sur pause, la justice sur play

Pendant toute la saison 2019-20, la rivalité entre les deux franchises de Los Angeles fut l’un des grands thèmes de l’actu NBA. Aujourd’hui, après la grève des Bucks et le report de trois matchs de Playoffs suite à l’affaire Jacob Blake, les Lakers et les Clippers sont solidaires et semblent vouloir la même chose : l’arrêt complet de la campagne. De rivaux à alliés, il n’y a parfois qu’un pas.

Que va-t-il se passer avec le reste des Playoffs 2020 ? En cette matinée du jeudi 27 août, le flou est total après la soirée historique d’hier. D’après ESPN, suite au statement des Bucks pour expliquer leur décision de ne pas jouer le Game 5 face au Magic, les joueurs et coachs toujours présents dans la bulle se sont réunis pour discuter de la suite des événements, avec émotion, intensité, les nerfs à vif. On continue à jouer ? On s’arrête là pour envoyer un message encore plus fort ? Visiblement, pour les deux franchises de Los Angeles, c’est la deuxième option qui doit être privilégiée. Selon Adrian Wojnarowski, plus que jamais en mode breaking en ce moment, les Lakers et les Clippers penchent en effet pour une annulation pure et simple de la saison. Comme l’indique le Woj, aucun vote officiel n’a été réalisé, aucune décision n’a évidemment été prise, c’était plus pour prendre la température. Mais on connaît désormais la volonté des deux franchises de la Cité des Anges, qui ont quitté la réunion prématurément sous l’impulsion de LeBron James si l’on en croit The Athletic. Les Lakers et les Clippers semblent pour l’instant seuls dans leur volonté de plier bagage, car les autres équipes toujours présentes dans la bulle souhaiteraient continuer à jouer, selon Shams Charania. Si le soutien derrière la décision des Bucks a été global dans l’univers NBA, les avis semblent donc diverger concernant la marche à suivre, les enjeux étant évidemment énormes.

The Clippers and Lakers voting on perhaps not continuing with the season was considered more of a polling, than a final vote, sources tell ESPN. The resumption of the playoffs remains still up in the air. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

Pour autant, le fait de voir les Lakers et les Clippers se positionner pour un arrêt complet de la saison, ça pèse. On parle là des deux meilleures équipes de la Conférence Ouest, deux candidats au titre, deux formations qui possèdent de très grands noms dans leur effectif, dans un marché surpuissant. LeBron James évidemment, l’un des grands visages dans la lutte pour la justice sociale, mais aussi Kawhi Leonard, Anthony Davis, Paul George, ainsi que le coach des Clippers Doc Rivers, qui avait lâché un discours poignant suite aux coups de feu infligés à Jacob Blake par la police du côté de Kenosha dans le Wisconsin. Cette saison, la Cité des Anges est devenue l’épicentre de la NBA et la rivalité entre les Lakers et les Clippers a occupé une bonne partie de l’actu. Les projecteurs étaient évidemment placés sur eux, à tel point qu’on parlait non-stop de la bataille de Los Angeles. Voir ces deux équipes dans le même camp aujourd’hui, c’est presque surréaliste quand on se souvient de la rivalité créée il y a un an. Donc oui, l’écho n’est pas pareil que si cela avait été le Magic d’Orlando par exemple, sans manquer de respect à Vavane et ses copains. Ce jeudi s’annonce comme une journée primordiale pour la suite des événements. Après une bonne nuit de sommeil, les discussions vont continuer au niveau de la Ligue et des joueurs. Un NBA board of governors est prévu à 11h du matin heure locale (17h en France), tandis que les joueurs vont eux aussi se retrouver de leur côté à la même heure. On devrait ensuite en savoir un peu plus sur la direction que prendra cette incroyable saison 2019-20, et si elle se terminera un jour.

La NBA est en train de vivre un moment tout simplement historique. Grève des joueurs sur plusieurs matchs de Playoffs NBA, fin de saison menacée, Lakers et Clippers main dans la main, tout ça dans une bulle au pays de Mickey. Pas de doute, 2020, ce n’est vraiment pas une année comme les autres.

Source texte : ESPN / The Athletic