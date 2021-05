Lakers – Warriors, ce match pas comme les autres : on part sur un classique du genre, et on vous explique pourquoi

C’est LA grande affiche du play-in tournament 2021. Lakers versus Warriors, LeBron James versus Stephen Curry, tout ça pour obtenir son spot en Playoffs. Franchement, difficile de demander mieux pour bien lancer la postseason, car on pourrait bien assister à un moment épique la nuit prochaine. Vous hésitez encore à mettre le réveil ? Ces cinq raisons devraient définitivement vous convaincre.

Parce que LeBron James rencontre Stephen Curry, et que c’est peut-être la dernière fois en postseason

LeBron James d’un côté, Stephen Curry de l’autre, que voulez-vous de plus ? On parle peut-être des deux plus grandes figures de la NBA, en face à face, dans un match possédant un enjeu considérable. Entre 2015 et 2018, LeBron et Steph ont enchaîné les confrontations sur la plus grande des scènes, avec quatre Finales NBA consécutives entre les Cavaliers et les Warriors. On a eu droit à des moments épiques, et une rivalité s’est installée entre le Roi de la NBA et le sniper à la tête de gamin qui a véritablement révolutionné le basket. Même si James évolue aujourd’hui sous le maillot des Lakers, cela va clairement rappeler de grands souvenirs. Les deux superstars sont désormais prêtes pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune, peut-être le dernier car faut pas oublier que LeBron a 36 balais et Steph 33.

Parce que le match aura des allures de Game 7

Ce n’est pas un match à élimination directe, mais pas loin. Le vainqueur validera officiellement son ticket pour les Playoffs et prendra par la même occasion rendez-vous avec les Suns au premier tour. Le perdant va lui jouer le match de la peur vendredi face aux Grizzlies ou aux Spurs, match dans lequel une défaite sera tout simplement synonyme d’élimination et de Playoffs en direct du canapé. On imagine que ni les Lakers, ni les Warriors ne veulent se retrouver dans cette situation et on devrait donc assister à un match aux allures de Game 7 mercredi. Intensité, suspense (on croise les doigts), et peut-être même une petite dose de trashtalking (on compte sur toi Draymond), voilà qui devrait nous offrir une bien belle nuit.

Parce que les champions en titre sont vulnérables…

Déjà, voir les Lakers au play-in tournament, c’est assez fou. Avec les blessures d’Anthony Davis et LeBron James durant la régulière, les champions en titre ont logiquement dégringolé au classement jusqu’à se retrouver à la septième place de la Conférence Ouest, un scénario que personne n’osait imaginer en début de saison. S’ils partent évidemment dans le costume de favori maintenant que LeBron et AD sont de retour et que l’infirmerie est vide, les Lakers ne tournent pas encore à plein régime. Même Jared Dudley l’a dit : il vaut mieux jouer L.A. maintenant que plus tard. Le King revient à peine de son gros bobo à la cheville, cheville qui a encore fait des siennes lors du dernier match face aux Pelicans, et collectivement les Angelinos doivent relancer la machine.

… et que les Warriors sont chauds

En face par contre, les Warriors sont sans doute sur la meilleure dynamique de leur saison, à tel point que certains commencent à lancer des comparaisons avec l’époque « We Believe ». Bien évidemment, l’autre grand malade de Stephen Curry est le grand artisan de la belle fin de régulière des Dubs, lui qui a même convaincu son futur adversaire LeBron James dans la course au trophée de MVP. En même temps, quand on tourne à 37 points et 6 passes décisives par match sur les dix dernières sorties de son équipe, on marque forcément les esprits. Sur ces dix rencontres, Golden State a raflé huit victoires pour choper la huitième place de la Conférence Ouest, qui permet aux Warriors d’avoir deux opportunités pour se qualifier en Playoffs. Mais outre Steph, on a aussi vu des mecs step-up en profitant de l’énorme attention que demande le plus grand shooteur de l’histoire. On pense à Andrew Wiggins, Jordan Poole, Juan Toscano-Anderson… tous ces gars-là devront faire le taf un minimum mercredi car la défense des Lakers, l’une des meilleures de la NBA on le rappelle, va clairement avoir Steph dans le viseur.

Curry est à 1/11 à trois-points à ce moment du match. Donc malgré de beaux décalages, c'est pas la teuf. Il intercepte un ballon clutch, dépasse le milieu du terrain : prise à 4. Y'A QUATRE JOUEURS SUR LUI 💀💀💀💀 C'est incroyable le niveau de TERREUR qu'impose Curry en NBA. pic.twitter.com/BGbKTnXw5b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Parce que California Love

Ce n’est pas (encore) la Battle of L.A. qu’on attend tous, mais ce Lakers – Warriors reste un derby californien comme on les aime. La grandeur de Los Angeles contre le charme de San Francisco, le Sud contre le Nord, la Cité des Anges contre la Bay Area, clairement il va faire chaud au Staples Center. Forcément, on a quelques regrets dans le sens où on aurait adoré voir ce spectacle dans une salle comble, mais le contexte sanitaire ne nous empêchera pas de kiffer ce derby de « l’État doré » bien comme il faut.

Si vous n’êtes toujours pas chaud pour ce Lakers – Warriors, on ne peut plus rien pour vous. L’affiche vend du rêve pour un match de play-in, et c’est juste impossible de passer à côté. Allez, on se donne rendez-vous à 4h du mat’, tous au taquet.