Myles Turner chipe le titre de meilleur contreur à Rudy Gobert : pas grave, y’a un troisième DPOY qui attend Rudy

Anticonstitutionnellement mais en fait non au final, le titre de meilleur contreur cette saison n’est plus attribué à notre Rudy Gobert national mais au pivot des Pacers Myles Turner. Rudy = première place à l’Ouest + probablement DPOY, il veut bien donner ce genre de formalité à d’autres joueurs.

Rudy pouvait fièrement remporter ce titre avec 2,7 contres par match pour un total de 190 contres sur la saison. On avait tous sorti les drapeaux français, on demandait l’autorisation pour défiler sur les Champs-Élysées. Puis Adam Silver a demandé la VAR et a fait appel à ses meilleurs statisticiens. Myles Turner, qui tournait à 3,4 contres pour un total de 159 contres, n’était pas éligible pour ce titre puisqu’il avait joué moins de 70% des matchs : 47 sur 72 plus exactement, Gobzilla en a lui joué 71. Les 70% s’établissent donc à 51 matchs joués, la NBA a ainsi logiquement dit hors-jeu à l’ancien de l’Université du Texas.

Mais cette règle des 70% possède une exception (ahh les fameuses exceptions) : comme l’indique ESPN, si Myles avait fait quatre rencontres de plus pour atteindre les 51 matchs, tout ça sans aligner le moindre contre, il serait de toute façon resté devant Rudy Gobert. Il aurait en effet tourné à 3,1 contres par match, supérieur à notre Stifle Tower. C’est une règle un petit peu bizarre sortie des poussières de la NBA/ABA, mais bon les chiffres sont là. On pourrait être vexés mais bon, il paraît que… PO POPO PO PO, PO POPOPOPO PO, POPO POPO, Mister Gobert a de bonnes chances de remporter un troisième titre de Défenseur de l’Année ! Et 1 ! Et 2 ! Et 3 DPOY ! Le Jazz est premier de la NBA, Rudy est le premier deuxième meilleur contreur, franchement il mérite ! Les concurrents directs de Rudy sont Ben Simmons, Bam Adebayo ou encore Giannis Antetojel’aivoléen2020kounmpo.

Au final, une légère déception pour Rudy, qui se voit voler ce petit trophée, mais ce n’est pas très important en vue du prochain qu’il va gagner : Finals Most Valuable Player Defensive Player of the Year.

Source texte : ESPN