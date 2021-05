Al-Farouq Aminu active son option pour la saison prochaine : les Bulls viennent à peine de finir leur saison que la prochaine pue déjà

Plus fort que le retour de KB9, c’est l’activation de la player option de AFA5. Après six petits matchs aux Bulls, Al-Farouq Aminu est reparti pour une saison supplémentaire. Attention, âmes sensibles s’abstenir.

Trade deadline de mars dernier, Nikola Vucevic est envoyé aux Bulls. Jusqu’ici, tout va bien. Mais le Magic glisse dans le paquet Al-Farouq Aminu, se disant que la player option qu’il avait signé avec eux en 2019, il n’avait qu’à gentiment aller l’activer ailleurs. Et comme l’annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN, Aminu a évidemment sauté sur l’occasion pour bel et bien prolonger d’une saison avec Chicago, pour un total de 10 183 800 dollars très exactement (soit 8 338 037,17 euros pour les plus curieux). Si Chicago a vécu une saison difficile, Aminu a été à l’image de celle-ci et n’a pas vraiment participé à la tentative de remontada vers le play-in sur les derniers matchs de saison régulière. C’est simple, l’international nigérian a pris part à six matchs depuis mars sous le maillot rouge avec les feuilles de stats suivantes : 2-5-0, 0-1-0, 0-3-1, 5-2-1, 0-3-0 et 2-5-0. On est loin du glorieux, n’est-ce pas.

Chicago Bulls forward Al-Farouq Aminu plans to exercise the $10.2M player option on his contract for next season, sources tell ESPN. Aminu will return to the Bulls in 2021-2022 after arriving with Nikola Vucevic in the deadline deal with Orlando. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2021

Mais pour sa défense, le bonhomme de 2m06 est arrivé après seulement 41 matchs disputés en deux ans à Orlando, du fait notamment d’une grave blessure au ménisque. En NBA, la nuit porte conseil pour les fans mais pour les joueurs, l’été porte conseil donc Al-Farouq Aminu, 30 ans, aura l’occasion de se remettre en jambes et de se refaire une santé pour mettre ses concurrents au poste 4 Patrick Williams et Lauri Markkanen dans le rétro. Dans le même temps, il y a un autre Taureau qui aimerait bien poser non pas sa player option mais ses valises un peu plus longtemps à Chicago, c’est Garrett Temple. Après avoir connu dix équipes en onze ans, l’arrière-ailier de 35 ans a clamé haut et fort son désir de rester dans l’Illinois la saison prochaine. Temple attend désormais un coup de bigot du front office des Bulls pour éventuellement se voir offrir le rôle de grand-frère vétéran pour encadrer la jeunesse de l’effectif. Il a d’autant plus envie de rempiler que la saison a été décevante à ses yeux, comme aux yeux de tous, d’ailleurs.

« C’est tellement décevant quand on regarde le talent que nous avons. Même avant le trade de Nikola Vucevic, on avait le talent pour être top 10. Regardez tous les matchs qu’on a perdu sur le fil contre Oklahoma, Portland, Golden State ou celui d’Atlanta. Tous ces matchs qu’on maîtrisait mais qui nous ont glissé entre les doigts. C’est difficile à avaler. L’absence de Zach LaVine au moment où on jouait notre saison ne nous a pas aidés non plus. C’est dur de voir le classement et de constater que dix équipes ont terminé avec un meilleur bilan que nous à l’Est. » « Je ne peux pas dire ce qu’il va se passer à la free agency. Je peux simplement vous dire ce que j’aimerais. J’ai vraiment apprécié mon passage à Chicago. Même avec toutes ces péripéties dont la pandémie, la franchise va dans le bon sens. J’aimerais être le vétéran sur lequel les jeunes et les coachs peuvent s’appuyer. Je pense qu’il me reste encore quelques années devant moi et que je peux jouer à un bon niveau. Mais je n’ai pas de player option, le choix ne m’appartient pas. » — Garrett Temple sur le site officiel des Bulls.

L’histoire d’Al-Farouq Aminu avec la Grande Ligue n’est pas encore terminée. Et pas besoin d’attendre la prochaine saison NBA pour le sur un parquet puisqu’il fera partie de l’équipe du Nigeria aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, aux côtés notamment de Monte Morris (Nuggets), Josh Okogie (Wolves), Chimezie Metu (Kings), Ekpe Udoh (ex-Jazz et désormais Beijing Ducks) et Festus Ezeli (ex-Warriors et désormais Westchester Knicks).

Sources: Denver Nuggets guard Monte Morris has committed to play for the Nigeria national team in the Summer Olympics. Morris will play for Nigeria coach Mike Brown on a roster that includes Al-Farouq Aminu, Josh Okogie, Chimezie Metu, Ekpe Udoh, others. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021

