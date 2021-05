Scott Perry pourrait être prolongé par les Knicks : plutôt logique étant donné qu’ils vont être champions cet été

Scott Perry, le manager général des Knicks depuis 2017, qui a contribué à la réussite surprenante de New York cette saison, devrait retoucher un contrat sympa avec la franchise de la Grosse Pomme : on ne change pas une équipe qui gagne.

Arrivé en 2017 des Kings (le gars enchaîne les franchises victorieuses quoi), Scott Perry a apporté deux titres de champion aux Knicks depuis n’a pas réussi à avoir Zion Williamson, Kyrie Irving ou Kevin Durant, mais il a pu aider NY à s’installer proprement à la quatrième place de la Conférence Est. Brian Windhorst d’ESPN a insinué lourdement sur son podcast avec Ramona Shelburne que le GM serait bientôt prolongé par la franchise new-yorkaise :

B.W. : « Scott Perry n’avait obtenu qu’une extension d’un an. » R.S. : « Je pense que quelqu’un devrait l’embaucher. » B.W. : « J’aurai des ennuis en disant cela mais j’entends que Scott Perry restera plus longtemps chez les Knicks. Il y restera. J’entends que ça va se faire. »

Celui qui a convaincu Julius Randle d’atterrir dans la Grosse Pomme s’était fait prolonger pour un an en avril 2020 par le nouveau président Leon Rose. Il ne sortait pas d’une superbe performance et on s’attendait à de grands changements au sein de la franchise, mais ces derniers ont préféré la continuité pour le poste de GM. Leon Rose, arrivé en mars 2020, a choisi de lui faire confiance et ils ont réussi à transformer les Knicks en équipe respectable, un véritable exploit quand on sait d’où viennent ces derniers. L’arrivée de Derrick Rose au milieu de la saison, celle de Julius Randle à la Free Agency 2019, la Draft de R.J. Barrett et même la sélection d’Immanuel Quickley, l’arrivée de Tom Thibodeau, le non-trade de Frank Ntilikina ! Scott a donc réussi, sous la présidence de Leon Rose, à mettre en place un groupe compétitif sans pour autant détruire le futur de la franchise (drafts picks, cap space). Bravo, il mérite bien une petite extension avant de fêter l’arrivée du trophée Larry O’Brien.

Scott Perry fait partie des artisans qui ont aidé à remettre les Knicks sur les bons rails cette saison. Les hauts dirigeants de New York vont donc bien vouloir continuer à mettre un petit billet sur lui.

Source texte : ESPN