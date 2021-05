La saison régulière NBA est terminée, c’est le moment de jeter un œil aux leaders des stats : alors, qui a dominé les chiffres cette saison ?

La saison régulière étant terminée, les chiffres de la campagne 2020-21 sont désormais gravés dans le marbre et c’est donc l’occasion de faire un point sur les meilleures statistiques dans les principales catégories. Au menu et par moyenne par match : points, rebonds, passes, interceptions, contres, et pour finir le nombre de double-doubles et triple-doubles (oh oh oh on se demande qui va gagner la dernière stat).

On commence par ce qui vaut très souvent le Ballon d’Or, le nombre de points par match. Peu de surprise même si on a eu le droit à un très beau duel. Stephen Curry ressort donc meilleur marqueur de la saison avec 32 points de moyenne devant Bradley Beal (31,3). Le Chef et Bealou ont lourdement bataillé mais le double-MVP (triple selon LeBron) a montré son talent cette saison en nous réalisant des performances très djombs. Place ensuitet aux rebonds, encore une fois c’est notre p’tit Suisse préféré qui gagne, Clint Capela. L’ancien joueur des Rockets sort chaque année de très bons chiffres dans ce secteur, il ne lui manque plus qu’une différente teinture. 14,3 rebonds par match pour Clint. Tout ce qui est passes décisives, il semblerait qu’un petit Russell Westbrook domine la Ligue avec 11,8 assists par match. Brodie se place aussi très bien dans les points et les rebonds, mais bon il ne peut pas gagner tout le temps.

Vite, appelez les policiers de Miami Vice, il semblerait qu’un certain Jimmy Butler vole une place en Playoffs aux Celtics mais aussi 2,1 ballons par match. Le très bon Jimmy B, two-way player, box-to-box, a montré son impact défensif encore une fois. Le petit kiff rien qu’à nous pour cette rubrique : le seul, l’unique, l’immense, mais surtout le Français, Ruuuuuuudy Gobert ! La Stifle Tower mène la NBA en contres avec 2,7 rejections par match. Sortez les drapeaux, on peut être fier de notre Rudy, en course pour un troisième titre de Défenseur de l’Année. Pour les plus chauvins d’entre vous, sachez qu’El Rudy a également le meilleur pourcentage de réussite au tir avec 67,5% : Rudy Président ! Le probable MVP (désolé BronBron) Nikola Jokic a lui réalisé le plus de double-doubles cette saison : 60. Il est bien sympa le Joker puisqu’il peut nous offrir des DD points-passes ou points-rebonds et ça on apprécie. Enfin, comment ne pas finir avec le roi de la stat himself, celui qui est récemment entré dans l’histoire pour avoir réalisé le plus de triple-doubles dans l’histoire de la NBA : Boris Diaw Russell Westbrook ! Vous deviez le voir venir mais bon ça fait toujours plaisir puisque Beastbrook mérite encore une fois beaucoup de respect. Il finit une nouvelle fois avec un TD de moyenne cette saison, se retrouve à la huitième place pour le play-in alors que c’était très mal parti.

⭐️ LEADERS STATS NBA SAISON RÉGULIÈRE 2020-21 ⭐️ Points : Stephen Curry (32) Rebonds : Clint Capela (14,3) Passes : Russell Westbrook (11,8) Interceptions : Jimmy Butler (2,1) Contres : Rudy Gobert (2,7) Double-double : Nikola Jokic (60) Triple-double : Westbrook (38) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2021

Respect, comme l’écrirait Aretha Franklin, à tous ces joueurs qui réalisent une saison monstre. S/O particulier à Curry, Westbrook et Jokic, qui nous régalent comme après deux grecs.