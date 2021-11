Brook Lopez devrait bientôt reprendre avec les Bucks : bonne nouvelle dans le Wisconsin, le Daim reprend du poil de la bête

Absent depuis le début de saison, Brook Lopez voit enfin le bout du tunnel. Selon les dernières infos, le pivot pourrait bientôt reprendre la compétition avec les Bucks. L’infirmerie du Wisconsin se décide à se vider un peu.

La dernière fois qu’on a vu sa bouille, c’était lors du premier match de la saison et la remise de la bague de champion. Depuis ? Plus aucune trace de Brook Lopez, blessé au dos et forfait depuis quinze matchs désormais. Un sacré coup de malchance quand on connaît la résistance du bonhomme. Il n’avait pas raté plus de dix matchs au cours d’une saison depuis sept ans. Son absence, couplée aux blessures de Jrue Holiday et Donte DiVincenzo et au confinement de Khris Middleton, a plombé le début d’exercice de Milwaukee et a surtout laissé Giannis Antetokounmpo bien seul pour gérer la boutique. Cependant, on pourrait bientôt parler au passé des mauvaises nouvelles dans le Wisconsin. Alors que Mister Vacances et le cousin de la royauté anglaise sont déjà revenus aux affaires, le géant pourrait leur emboîter le pas. Invité à un live par Shams Charania de The Athletic, celui qui est encore le meilleur scoreur de l’histoire des Nets a semblé très optimiste concernant un retour au jeu.

Good news for Bucks center Brook Lopez, who's been out since opening night Oct. 19: He is progressing toward a comeback for the reigning champions and says he has a target return in mind. More: pic.twitter.com/un4sf0XVW2 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2021

« Mon dos a évolué de manière positive ces deux dernières semaines. Nous avons fait quelques exercices hors du terrain ces derniers jours et nous continuons à les intensifier. Ça se passe très bien. Je reste positif dans mon esprit, je reste concentré et je suis très optimiste aussi. Nous y arrivons, nous sommes sur la bonne voie. J’ai une date en tête. »

12 points, 5 rebonds et 1,5 contre. Voilà ce qu’apportait chaque soir Brook Lopez aux Bucks l’an passé. Plus que des chiffres, c’est le profil de Lopez qui manque à son équipe. Excellent défenseur (All-Defensive Second Team 2020), il est celui qui fermait la raquette avec Giannis Antetokounmpo. En attaque, rebelote, sa capacité à tirer de loin offrait du spacing aux siens et notamment à un Greek Freak qui pouvait profiter des espaces pour attaquer plus facilement le cercle. Autre élément important : sa taille. À 2m13, Brook est le joueur le plus grand de l’effectif et le seul avec Giannis à dépasser les 2m10. Qu’il s’agisse de prendre du rebond ou de faire le box out pour le copain, Lopez a son importance. Hasard ou coïncidence, les Bucks sont passés de la 2ème à la 13ème place au classement des gobeurs cette saison. De la même façon, le repositionnement de Bobby Portis avec les starters a affaibli la production du banc, qui est passé de la dix-neuvième à la vingt-sixième place au scoring. Autant dire que son retour fera du bien à tout le monde.

Brook Lopez a donné de ses nouvelles et il se rapproche d’un comeback. Aucune date communiquée par « Bropez » mais l’optimisme semble de rigueur dans le Wisconsin, le géant des Bucks est proche du retour. De bon augure pour la quête du back-to-back.

