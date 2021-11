Programme NBA : tiens, les Knicks qui jouent de bonne heure un samedi soir, ça serait pas l’occasion de faire un bon match ça ?

Neuf matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA, pas d’énormes chocs mais quelques épicentres tout de même tout au long de la nuit. Avec une entrée servie dès 23h, parce que c’est le week-end et que le week-end on peut se permettre. Envoyez le menu !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

23h : Knicks – Rockets

Knicks – Rockets 1h : Pacers – Pelicans

Pacers – Pelicans 1h : Wizards – Heat

Wizards – Heat 1h30 : Hawks – Hornets

Hawks – Hornets 1h30 : Celtics – Thunder

Celtics – Thunder 2h : Bucks – Magic

Bucks – Magic 2h : Wolves – Grizzlies

Wolves – Grizzlies 4h : Blazers – Sixers

Blazers – Sixers 4h : Kings – Jazz

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Rockets (23h) : des Knicks qui galèrent depuis des semaines à produire ne serait-ce qu’un semblant de basket, qui en bavent pour redevenir la défense solide qu’ils étaient la saison passée, qui en chient pour mettre plus de deux tirs de suite dans le panier. Pas de sonnette d’alarme, pas encore, mais le besoin devenu assez urgent de faire (re)démarrer la machine, et ce soir la venue des Rockets au Madison représente ma foi une belle opportunité. On parle d’une équipe de Houston qui n’a pas gagné un match depuis les années 60 et qui produit un jeu s’apparentant à du vomi d’enfant, alors si vous êtes fans des Knicks ce match a tout de la rampe de lancement parfaite pour se remettre à jouer, et à gagner.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les titulaires des Pacers qui ont des choses à se faire pardonner face à des Pels qui se remettent à être une vraie équipe de basket

Le choc de la soirée entre les Wizards et le Heat, avec un podium de l’Est à solidifier

Trois victoires de suite pour les Hawks, cinq pour les Hornets, votre esprit plein de logique a compris que l’une des deux séries s’arrêtera ce soir

Les Celtics qui doivent enclencher la seconde face à un Thunder qui étonne

Le match le moins équilibré de la soirée entre les Bucks et le Magic, enfin sur le papier

C’est qui le plus fort ? L’ours ou le loup ?

Damian Lillard qui veut redevenir Damian Lillard

Un focus sur le meilleur joueur des Sixers, on parle de Tyrese Maxey bien sûr

Le match WTF de la nuit, parce que Kings et WTF ça rime, enfin on s’est compris

Début des hostilités 23h, fin aux alentours de sept heures du matin, et demain tu pionces tranquille. C’est pas un programme ça, c’est carrément le paradis.