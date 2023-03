Portés par un Immanuel Quickley indécent de facilité, les Knicks terrassent sans forcer les Rockets au Madison Square Garden. Le guard en a profité pour claquer son record en carrière avec 40 points.

Pour retrouver la box score maison de cette rencontre, c’est par ici.

Blessé cette nuit, Jalen Brunson peut être tranquille : le boulot est fait, même en son absence. Titularisé pour pallier l’absence de l’ancien de Villanova, Immanuel Quickley a livré un véritable récital cette nuit au Garden. En feu d’entrée de jeu, le sixième homme attitré de New York a enchainé les ficelles avec une efficacité diabolique. 13 points dans le premier quart-temps, 12 dans le second, encore 12 dans le troisième. 37 pions avec douze minutes encore à jouer, c’est propre, surtout en seulement 28 minutes.

Sur le banc en début de money time, Quickley va voir ses copains tuer le suspense pour de bon. De quoi rendre son retour sur le parquet inutile mais Tom Thibodeau va quand même lui faire ce cadeau. Pourquoi ? Car le record personnel du bonhomme est à 38 points et ça valait bien quelques courses supplémentaires devant des fans en pleine love story.

NEW Career-High for Himmanuel 🔥🔥 pic.twitter.com/noHGKXdAoz — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 28, 2023

Grâce à quelques lancers supplémentaires, le jeunot de 23 ans atteint son objectif et il met les formes : 40 points, 9 passes, 78% au tir, un seul ballon perdu et tout ça… en à peine 30 minutes. C’est très fort et ça méritait bien une standing ovation de la part de la Mecque du Basket. Alors ouais, il ne s’agit “que” des Rockets en face mais ça reste une performance assez rare dans l’histoire de la NBA. Il suffit de voir la petite liste ci-dessous pour se rendre compte que le club est même plutôt fermé et réservé à des très grands noms. Une soirée dont il devrait se souvenir très longtemps.

Players in NBA history to score 40+ points & dish 9+ assists while shooting over 77% in a game: –Wilt Chamberlain

–Oscar Robertson

–Artis Gilmore

–Tiny Archibald

–Larry Bird

–Gail Goodrich

–Magic Johnson

–Terry Porter –Immanuel Quickley pic.twitter.com/FLLmXsjQwJ — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 28, 2023

Source texte : New York Basketball