Scott Perry pisté par les Blazers en cas de départ de Neil Olshey : du bon boulot à New York et la Billups connexion, ça fait sens

Alors que Neil Olshey est toujours sous le coup d’une enquête pour « comportement déplacé sur le lieu de travail », les Blazers commenceraient à regarder d’éventuels successeurs pour le poste de General Manager. Un premier nom est sorti du chapeau : Scott Perry.

Depuis le début de l’enquête menée par le cabinet O’Melveny & Myers, c’est le grand flou autour de Neil Olshey. Les faits évoqués sont-ils véridiques ? Va-t-il devoir laisser son siège après neuf ans passés dans l’Oregon ? Si on en croit Ian Bagley de SportsNet New York, ces questions devraient bientôt trouver des réponses. Selon l’insider, les avocats embauchés par la franchise ont déjà mené de nombreux entretiens avec du personnel de l’organisation (mais aussi le principal concerné) et ils devraient bientôt aboutir à une conclusion concernant le cas de l’architecte des Blazers. Toujours selon Bagley, l’issue la plus « probable » serait une séparation entre les deux parties, même si Olshey a encore 12 millions à percevoir sur son contrat, ce qui risque de compliquer un tantinet les négociations. Si on laisse ces questions financières au comptable de Portland, il est plus intéressant de voir qui pourrait succéder au GM. Un premier nom est sorti dans les médias : Monsieur Scott Perry.

General Manager des Knicks depuis 2017 après l’échec cuisant de Phil Jackson, Perry a enfin connu son heure de gloire l’an passé. Architecte du renouveau de New York et bien inspiré dans beaucoup de ses choix (la signature de Julius Randle en 2019, Tom Thibodeau sur le banc, le trade de Derrick Rose, la draft d’Immanuel Quickley etc), l’homme fort de Big Apple est en pleine lumière et ce n’est donc pas surprenant qu’il attise les convoitises. Si le dossier Portland peut sembler difficile au premier abord, il ne faut pas sous-estimer la connexion qui existe entre Scott Perry et Chauncey Billups. Les deux hommes ont eu tout le temps de s’apprécier durant le second âge d’or de Detroit, puisque le premier était l’assistant GM de Joe Dumars pendant que le second allait gagner une bague contre l’ogre Lakers. Malgré tout, rien ne dit que cette amitié suffira à attirer Perry dans les filets de la franchise de l’Oregon, d’autant plus que le principal intéressé a prolongé son contrat cet été. Les Knicks ont donc la main sur le dossier et on les imagine mal se faire piller sans réagir. On reste sur de la grosse rumeur et il ne faut pas oublier que Olshey est toujours en place à l’heure qu’il est. Patience donc.

Neil Olshey est dans une situation délicate à Portland et sa direction fouine à droite à gauche pour dénicher un potentiel successeur. Scott Perry figurerait en bonne place sur les tablettes mais bon courage pour aller l’arracher aux Knicks. L’homme du renouveau de Big Apple n’est pas un poisson que l’on peut attirer si facilement.

Source texte : SportsNet New York