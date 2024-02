Spurs, Grizzlies, l’Europe… quelle équipe pour Killian Hayes ?

Demandant un transfert des Pistons après être sorti de la rotation du coach Monty Williams, Killian Hayes a finalement été coupé par la franchise de Detroit hier soir. Le meneur français est donc officiellement sans équipe à l’heure de ces lignes. Où poursuivra-t-il sa carrière ? Voici quelques possibilités.

San Antonio Spurs

Les Spurs de Victor Wembanyama représentent un spot potentiel pour Killian Hayes. Ils sont même favoris pour le recruter si l’on en croit certaines cotes (voir ci-dessous). En pleine reconstruction et dernière de la Conférence Ouest, la franchise texane peut se permettre de tenter un pari, surtout qu’elle n’a rien à y perdre. On a vu en début de saison qu’excepté Tre Jones, c’est un peu le désert à la mène du côté de San Antonio, et Killian pourrait apporter du playmaking ainsi que de la défense aux Spurs. On aimerait bien voir aussi un duo 100% bleu-blanc-rouge avec Wemby.

Killian Hayes's next team odds per @BovadaOfficial #detroitbasketball pic.twitter.com/jEk4vp78Q2

— Pistons Talk (@Pistons__Talk) February 4, 2024

Memphis Grizzlies

Avant que Killian Hayes ne se fasse couper par les Pistons, il avait demandé son transfert de Detroit. Et parmi les équipes ayant montré leur intérêt : les Memphis Grizzlies. Complètement décimés par les blessures, notamment à la mène (Ja Morant, Marcus Smart, Derrick Rose), les Grizz ne jouent plus rien cette saison et pourraient tenter le pari Killian. Cela donnerait une belle opportunité à Hayes de s’illustrer. Pas de pression, pas d’attente de résultats, faible concurrence… bref c’est le bon spot pour avoir du temps de jeu et essayer de se relancer.

Toronto Raptors

Les Raptors ont bougé à la trade deadline : le meneur Dennis Schroder a été envoyé à Brooklyn contre Spencer Dinwiddie, qui a lui été coupé dans la foulée. Résultat : la rotation à la mène est fortement raccourcie derrière le titulaire Immanuel Quickley. Cela pourrait ouvrir une porte à Killian Hayes, surtout dans une franchise des Raptors (18 victoires – 33 défaites, 12e de la Conférence Est) qui utilise cette campagne 2023-24 comme une saison de transition.

Un retour en Europe

En difficulté depuis le début de sa carrière NBA, Killian Hayes devra peut-être traverser l’Atlantique pour retrouver une équipe. Surtout s’il veut obtenir du temps de jeu. Avec les Jeux Olympiques de Paris qui approchent, on imagine que c’est l’objectif principal de Kiki. Et s’il revenait en France, cinq ans après avoir quitté Cholet ? Et s’il rejoignait l’Allemagne, lui qui est passé par Ulm avant d’arriver en NBA ? Quid de l’Espagne ? C’est peut-être un peu prématuré d’imaginer un retour en Europe pour Killian Hayes, mais dans le même temps c’est une possibilité qu’on ne peut pas exclure.