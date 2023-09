Vainqueurs de la Lettonie dans les dernières secondes ce mercredi, les Allemands ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2023. Leur prochain adversaire en demi ? Les Etats-Unis, qui ont explosé l’Italie hier après-midi. Une sacrée affiche en perspective !

Il faudra être devant sa TV vendredi après-midi à partir de 14h40. Car c’est précisément à ce moment-là que Team USA et l’Allemagne se disputeront une place pour la finale de la Coupe du Monde de basket.

D’un côté, on aura des Américains qui viennent de remettre très sérieusement les pendules à l’heure face à l’Italie, eux qui étaient tombés contre la Lituanie lors de leur dernier match de poules. De l’autre, on aura une Allemagne qui est tout simplement invaincue depuis le début du Mondial, avec notamment des victoires face à l’Australie, la Slovénie, et donc la Lettonie aujourd’hui. Autant dire que la bataille risque de faire de grosses étincelles.

The first semifinals pairing is set! 🥶

Team USA vs. undefeated Germany on Friday for a spot in the World Cup final.#FIBAWC x #WinforUSA #WinForDeutschland pic.twitter.com/mhSRXNiIDF

— One Sports (@OneSportsPHL) September 6, 2023

Autre raison de mater ce match : les deux équipes nous ont donné un avant-goût très excitant lors des matchs de préparation, Team USA s’imposant sur le fil face aux Allemands 99-91 (à Abou Dabi). Un match dans lequel les Américains ont été vraiment malmenés, avant qu’Anthony Edwards ne prenne les choses à son compte pour porter Team USA vers un come-back XXL. De quoi laisser présager une rencontre aussi serrée qu’intense dans deux jours.

Allez, rendez-vous vendredi à 14h40, popcorn à la main !