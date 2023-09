Parmi les matchs de la journée, l’opposition entre l’Allemagne et la Slovénie faisait partie des chocs à suivre. Certes, les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, mais seulement une pouvait rester invaincue pour terminer première de son groupe. Et cette équipe, c’est l’Allemagne !

Les statistiques du match, c’est juste ici

Si on nous avait dit à la fin du premier quart-temps que les Allemands – privés de Franz Wagner – allaient battre la Slovénie de quasiment 30 pions, on ne l’aurait pas cru. Luka Doncic faisait à peu près ce qu’il voulait face au pauvre Isaac Bonga, Dennis Schroder s’est embrouillé avec Daniel Theis ainsi que son coach lors d’un temps-mort, et le score indiquait déjà +14 pour les Slovènes.

Et puis, tout a changé.

Un énorme second quart des Allemands : 27 à 9 !

La partie bascule, Slovénie en retard au score à la mi-temps, Luka qui fusille tout le monde du regard et Schroder qui tape dans ses mains en se marrant.

Hâte de voir la suite 🍿🍿🍿

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2023

Oui, vous avez bien lu : les Allemands ont passé un 27-9 aux Slovènes en l’espace de dix minutes, et la bande à Luka n’a jamais réussi à s’en remettre. Mais que s’est-il passé pour que le match change radicalement de physionomie comme ça ?

Alors d’abord, Schroder et Theis ont laissé leurs différends de côté pour se transformer en Shaq et Kobe (on exagère à peine). Dennis la Malice (24 points, 10 passes) a fait des misères aux Slovènes, non seulement au scoring mais surtout à la création, et Theis a très largement profité des caviars de son meneur. Ensuite, pendant que le collectif allemand se réveillait (26 passes décisives, 55% au tir, 15/31 à 3-points), la Slovénie est devenue un peu trop Luka-dépendante : pas assez de mouvement, trop de possessions stériles, forcément c’est pas top, surtout avec un Doncic maladroit à 3-points (23 points à 9/22 dont 2/11 du parking) et qui semblait en plus diminué par un bobo à la cuisse. Enfin, vous ajoutez à ça une vraie domination des Allemands au rebond (39-28 au final), et vous comprenez pourquoi ils ont réussi à prendre le large.

27-9 pour l’Allemagne dans le second quart donc, puis 30-18 dans le troisième, et 32-19 dans le dernier. Ouch, ça pique fort ! Frustrés, dépassés, démobilisés, les Slovènes ont vécu un calvaire pendant que Schroder, Mo Wagner, Isaac Bonga et Cie prenaient leur pied comme jamais. Cela fait donc 100-71 au final. Une sacrée claque pour la Slovénie, mais surtout un gros message envoyé par l’Allemagne avant les quarts de finale.

I just want to have a Dennis Schröder, Daniel Theis type of connection in my life 😮‍💨 #FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/5bMD7GRSI1

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Avec ce succès, les Allemands terminent donc premiers de leur groupe au terme de la deuxième phase de poules, tandis que la Slovénie doit se contenter de la deuxième place. Qu’est-ce que ça veut dire pour la suite ? Que l’Allemagne jouera le deuxième du Groupe L, et que les Slovènes joueront face au premier (à Manille). Ce sera soit la Lettonie, soit l’Espagne ou le Canada.

Vivement la suite !