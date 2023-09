Après cette première journée du second tour de la Coupe du Monde 2023, on connait donc la moitié du plateau des quarts de finale. Il faudra attendre dimanche soir pour compléter tout ça et savoir qui affrontera qui dans le bracket final, mais on avance, tranquillement, on avance vers l’écrémage final.

Fun fact, on aurait pu dès ce soir connaitre tous les quarts de finale de cette Coupe du Monde.

Oui mais, dans les Groupes I et L, Porto Rico, l’Italie, la Lettonie et le Brésil ont fait le taf et nous offriront un peu de suspense dimanche.

Les seules garanties donc en termes de qualification pour les quarts ? Team USA et la Lituanie, chacun à 4-0 dans le Groupe K et qui se disputeront la première place du groupe, ainsi que la Slovénie et l’Allemagne, dans la même situation et qui se taperont également en ce prochain jour du seigneur. Bye-bye donc à l’Australie, à la Géorgie, à la Grèce et au Monténégro, pas vraiment une surprise, mais des résultats qui prouvent si le besoin était que cette Coupe du Monde ne laisse aucune place à l’à peu près et les Français sont bien placés pour le savoir.

Quatre qualifiés, et quatre autres qui devront attendre dimanche avant de célébrer. Parmi eux le Canada et l’Espagne, qui s’affronteront dans un match à la vie à la mort puisque le gagnant passera en quarts et le perdant rentrera bredouille à la casa. Idem pour les trois autres matchs prévus dimanche, entre la République Dominicaine et la Serbie, la Lettonie et le Brésil puis Porto Rico et l’Italie, puisqu’on aura donc un dimanche en mode “barrages”, en mode “huitièmes de finale”, pour savoir qui retrouvera les quatre tranquillos mentionnés un peu plus haut. Comme dirait Michel Drucker… vivement dimanche !